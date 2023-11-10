Во Владимирской области открылась первая постоянная экспозиция о стоянке Сунгирь

В постоянную экспозицию вошло почти 250 предметов археологии и палеонтологии

ТАСС, 10 ноября. Первая постоянная экспозиция "Сунгирь. Верхний палеолит в центре Русской равнины", посвященная знаменитой археологической стоянке эпохи каменного века и людям, которые проживали на ней более 20 тыс. лет назад, открылась в музейном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Выставка привлечет археологов со всего мира, сказал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

"Эта выставка, я уверен, станет своего рода магнитом, в том числе и для археологов, надеюсь, не только нашей страны, но и всего мира, потому что Сунгирь - один из очень известных мировых памятников верхнего палеолита", - сказал Щеголев на открытии выставки.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, идея о создании постоянной экспозиции, посвященной древней стоянке, витала в воздухе десятилетиями - с начала раскопок в конце 1970-х - 1980-х годах. "А последние лет десять об этом уже говорили, но робко. Нам еще предстоит понять, что означают многие из тех предметов, которые представлены, и, может быть, переосмыслить какие-то подходы к осознанию своей истории, древней цепи событий", - сказал глава региона.

Директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров отметил, что Сунгирь принадлежит мировой истории, так как относится к тому периоду, когда не было стран и отдельных народов. "Музей сумел ярко, достоверно показать этот замечательный памятник. В экспозиции мастерски соединены академическое содержание, глубокий исторический смысл и современный язык музейного дела, современные технологии: это делает далекую эпоху для нас понятной и близкой", - добавил он.

В постоянную экспозицию вошло почти 250 предметов археологии и палеонтологии, найденные на древней стоянке в прошлом веке, в том числе сунгирские лошадки, прорезные диски, ритуальные жезлы, орудия труда, украшения и оружие, копье длиной 247 см из бивня мамонта, найденное в парном захоронении.

В 1955 году в пригороде Владимира в месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьму во время работ в глиняном карьере были найдены кости животных, позже это место исследовал археолог Отто Бадер, открывший здесь одну из древнейших в Европе стоянок человека. На раскопках стоянки обнаружено более 70 тыс. различных предметов.