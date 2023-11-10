В Калининграде представили китель дочери Шаляпина и эскизы декораций к опере "Садко"

Всего на выставке представлено более 100 предметов

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Российский национальный музей музыки совместно с Музеем-заповедником "Музей Мирового океана" (ММО) открыли в Калининграде совместную выставку "На гребне звуковой волны", посвященную воплощению морской темы в музыкальных и живописных образах. На выставке представлены редкие предметы, в том числе морской китель дочери Федора Шаляпина Марины, служившей на кораблях итальянского пассажирского флота, эскизы декораций и костюмов к опере "Садко", сообщили ТАСС в пресс-службе калининградского музея.

"Торжественного открытие состоялось на площадке ММО в пятницу. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Экспозиция будет открыта для посетителей с 11 ноября текущего года по 26 февраля 2024 года", - сказали в пресс-службе.

На выставке представлено более 100 предметов. Это произведения живописи, графики и скульптуры, музыкальные инструменты, изготовленные из перламутра, морских раковин, мемориальные предметы из фондов Музея музыки и Музея Мирового океана.

Особое место в экспозиции занимают эскизы декораций, костюмов к опере "Садко", созданные Александром Головиным, Борисом Анисфельдом, Александром Бенуа, Федором Федоровским, Мариной Соколовой. Впервые экспонируется форменный китель дочери Шаляпина Марины, служившей на кораблях итальянского пассажирского флота.

Выставка рассказывает об Алябьеве, Чайковском и их обращении к сюжету шекспировской "Бури", о знаменитых певцах - первых исполнителях главных партий в опере Римского-Корсакова "Садко", познакомит с лучшими образцами богатой музейной коллекции театрально-декорационной живописи разных исторических периодов. На ней представлены нотные издания и афиши середины XX века, когда на сцене гремели постановки популярнейших музыкальных спектаклей "Севастопольский вальс" Константина Листова и "Вольный ветер" Исаака Дунаевского. Дополнением станут яркие афиши концертов Центрального ансамбля Краснофлотской песни и пляски Военно-морского флота СССР, ансамбля песни и пляски Балтийского флота, добавили в пресс-службе музея.

"Практически на выставке половина предметов является предметами Музея музыки и половила - Музея Мирового океана. Совместно они создают тот колорит музыкальный - музыку моря, о которой мы хотим поговорить", - сказала на открытии выставки генеральный директор ММО Светлана Сивкова.