На выставке в Тюмени представили более 250 дизайнерских проектов всех направлений

Организаторы отобрали более 200 проектов из порядка 700 заявок из 27 городов

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка дизайна в рамках XXV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств "Кто? - Мы!" открылась в Тюмени. На ней представлено 258 проектов, среди них средовые, графические проекты, видео, мода, предметы интерьера и современного искусства, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

"У нас определенная традиция за 25 лет сложилась, традиция необычная - мы представляем все виды искусства, в одном месте, одним днем и одной выставкой, то есть это не только дизайн в общепринятом его понимании, это еще и архитектура, детский дизайн, мода - все направления, какие могут быть и даже музыку немного тоже. <…> В этом году нас поддержала местная филармония, поэтому я считаю, что фестиваль состоялся именно вот таким большим комплексом", - рассказала ТАСС председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", руководитель фестиваля Елена Коробейникова.

Также она добавила, что организаторы отобрали более 200 проектов из порядка 700 заявок из 27 городов. Фестиваль имеет статус всероссийского, но в этом году в нем также приняли участие авторы из Белграда и Минска, поэтому он стал международным.

Во время XXV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств "Кто? - Мы!" пройдут 17 мероприятий, среди них модный показ, лекторий с известными дизайнерами, семь встреч с тюменскими дизайнерами на темы: интерьер, каллиграфия, брендинг, мода и керамика, а также выставка. Мероприятия фестиваля пройдут в Тюмени, Ирбите, Ханты-Мансийске и Ишиме и продлятся до декабря 2023 года. Организатором фестиваля выступило Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России".