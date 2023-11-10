10 ноября, 16:53

В Нижнем Новгороде представили произведения Эрика Булатова из частных коллекций

© Георгий Поветкин/ ТАСС

В экспозиции представлены 20 работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка "Горизонт. К 90-летию Эрика Булатова" открылась в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлены 20 работ преимущественно из частных коллекций, большинство из которых последний раз можно было увидеть в 2006 году в Третьяковской галерее.

"Эти картины выставлялись последний раз в 2006 году на выставке в Третьяковской галерее. Это была единственная большая выставка художника в России. После была выставка в московском Манеже в 2014 году, но есть работы, которые показаны в этом составе впервые, потому что работа с частными коллекционерами всегда сложная", - рассказала ТАСС один из кураторов выставки Наталья Старикова.

Юбилейная выставка в Нижнем Новгороде включает около 20 значительных произведений Булатова. Они относятся к разным этапам творческого пути автора: от первых экспериментов с пространством 1960-х годов до работ парижского периода. Организаторы при этом не ставили перед собой задачу сделать ретроспективу творчества художника. Основу экспозиции составили произведения из более чем десяти российских частных коллекций.

В экспозиции представлены такие работы как "Черный вечер, белый снег", "То-то и оно", "Лувр. Джоконда", "Фотография на память", "Моцарт" и другие. "Наверное, самая известная для меня - это работа "Джоконда". Кроме того, есть ранние произведения, есть топовые работы", - добавила Старикова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал проект уникальным. "Это мировой проект, это уникальная совершенно выставка в уникальном месте. Я считаю, что Эрику Владимировичу "зашло" бы, если бы он здесь оказался, он понял бы, что его работы - в правильном месте, это нечто. Пакгаузы - это пространство все-таки бутиковое, здесь нужно концентрироваться, смотреть на работы долго, с пониманием смыслов, этапов, связанных с каждой работой", - добавил Никитин.

Еще один куратор выставки Марина Лошак отметила, что в музейных коллекциях работ Булатова практически нет. "Мне кажется, что это стыдно, это один из важных художников XX века, по крайней мере, второй половины. В музеях вообще нет его вещей, все в частных руках", - сказала она.

О художнике

Булатов - важнейшая фигура русского неофициального искусства, один из основателей московской концептуальной школы. Главная тема его произведений - увлекающая зрителя бесконечная перспектива или манящее голубое небо, на фоне которых возникают напоминающие плакатные лозунги слова. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация