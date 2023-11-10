В Нижнем Новгороде представили произведения Эрика Булатова из частных коллекций

В экспозиции представлены 20 работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка "Горизонт. К 90-летию Эрика Булатова" открылась в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлены 20 работ преимущественно из частных коллекций, большинство из которых последний раз можно было увидеть в 2006 году в Третьяковской галерее.

"Эти картины выставлялись последний раз в 2006 году на выставке в Третьяковской галерее. Это была единственная большая выставка художника в России. После была выставка в московском Манеже в 2014 году, но есть работы, которые показаны в этом составе впервые, потому что работа с частными коллекционерами всегда сложная", - рассказала ТАСС один из кураторов выставки Наталья Старикова.

Юбилейная выставка в Нижнем Новгороде включает около 20 значительных произведений Булатова. Они относятся к разным этапам творческого пути автора: от первых экспериментов с пространством 1960-х годов до работ парижского периода. Организаторы при этом не ставили перед собой задачу сделать ретроспективу творчества художника. Основу экспозиции составили произведения из более чем десяти российских частных коллекций.

В экспозиции представлены такие работы как "Черный вечер, белый снег", "То-то и оно", "Лувр. Джоконда", "Фотография на память", "Моцарт" и другие. "Наверное, самая известная для меня - это работа "Джоконда". Кроме того, есть ранние произведения, есть топовые работы", - добавила Старикова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал проект уникальным. "Это мировой проект, это уникальная совершенно выставка в уникальном месте. Я считаю, что Эрику Владимировичу "зашло" бы, если бы он здесь оказался, он понял бы, что его работы - в правильном месте, это нечто. Пакгаузы - это пространство все-таки бутиковое, здесь нужно концентрироваться, смотреть на работы долго, с пониманием смыслов, этапов, связанных с каждой работой", - добавил Никитин.

Еще один куратор выставки Марина Лошак отметила, что в музейных коллекциях работ Булатова практически нет. "Мне кажется, что это стыдно, это один из важных художников XX века, по крайней мере, второй половины. В музеях вообще нет его вещей, все в частных руках", - сказала она.

О художнике

Булатов - важнейшая фигура русского неофициального искусства, один из основателей московской концептуальной школы. Главная тема его произведений - увлекающая зрителя бесконечная перспектива или манящее голубое небо, на фоне которых возникают напоминающие плакатные лозунги слова.