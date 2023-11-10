10 ноября, 17:42

Умер креативный директор Moschino

Давиду Ренне было 46 лет

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Креативный директор бренда Moschino Давид Ренне умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на странице компании в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"С глубокой скорбью и печалью Moschino сообщает, что Давид Ренне ушел из жизни 10 ноября 2023 года в Милане", - говорится в записи.

Руководство бренда выразило соболезнования друзьям и близким Ренне.

Ренне приступил к работе в качестве креативного директора Moschino 1 ноября. До этого он в течение 20 лет занимался разработкой женских коллекций в Gucci. Свою первую коллекцию для Moschino он должен был представить в феврале 2024 года.

Как сообщает газета Corriere della Sera, в понедельник Ренне перенес операцию из-за проблем с сердцем. Модельер умер, проведя три дня в реанимации. 

Теги:
Италия
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