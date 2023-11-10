Мариинка представит в дни Петербургского культурного форума все свои филиалы

Завершит серию специальных событий премьера предыдущего сезона - "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр впервые представит в дни IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума все свои филиалы. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Серия событий, приуроченных к культурному форуму, откроется 16 ноября премьерой оперы "Лакме" Лео Делиба. На исторической сцене театра 18 ноября будет показан балет филиала Мариинского театра в РСО-Алания "Парфюмер. История одной любви" на музыку современных композиторов в постановке Валерия Суанова. Приморская труппа Мариинского театра в этот же день покажет оперу "Паяцы" Руджеро Леонкавалло в постановке Марата Гацалова", - рассказали в пресс-службе. В дни форума выступит и будущий кемеровский филиал Мариинского театра - он будет представлен концертом Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса под управлением Тао Линя.

На Новой сцене Мариинского театра 17 ноября пройдет премьера оперы "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского, поставленной Юрием Александровым в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

Завершит серию специальных событий одна из самых ярких и крупных премьер предыдущего сезона - "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера. За дирижерским пультом - народный артист России Валерий Гергиев.