Этнографический музей представит в Чебоксарах раритеты чувашской культуры

На выставке также состоится презентация иллюстрированного альбома-каталога "Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея"

ЧЕБОКСАРЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Выставка уникальных предметов чувашской культуры из собрания Российского этнографического музея будет представлена 24 ноября в Чебоксарах. Самые старинные изделия датируются XVIII веком, сообщили ТАСС в Минкультуры Чувашии.

"24 ноября Чувашский национальный музей открывает выставку "Сохраненная красота: раритеты чувашской культуры из собрания Российского этнографического музея". Выставка подготовлена в рамках национального проекта "Культура". Для жителей республики - это шанс вживую увидеть подлинные чувашские обрядовые предметы <…>, не выезжая в Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в Чебоксары привезут женские костюмные комплексы, бытовавшие у разных этнолокальных групп чувашей, различные свадебные атрибуты, в частности платки, покрывала невесты, полотенца. Кроме того, будут выставлены женские передники и поясные подвески, головные уборы, представят коллекцию вышивки. Самые старинные предметы датируются XVIII веком.

"Особое место занимают экспонаты, связанные с традиционными архаичными верованиями. В экспозицию включены изображения семейного и родового божества <…>, приношения и посуда для кормления божества. Также представлены предметы, вошедшие в традиционный быт с принятием <…> православия", - подчеркивают в министерстве.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, чьи слова приводятся в сообщении, считает большой удачей организацию подобного проекта в республике. "Название говорит само за себя - это подлинные сокровища чувашского народа. <…> Возможно, вы откроете для себя много нового в истории и культуре чувашского народа", - полагает Меньшикова.

На выставке также состоится презентация иллюстрированного альбома-каталога "Чувашская вышивка: свадебные платки и покрывала из собрания Российского этнографического музея". Издание подготовлено совместно с Чувашским национальным музеем при поддержке правительства республики.

Чувашская коллекция

В министерстве сообщают, что чувашская коллекция Российского этнографического музея начала формироваться гораздо раньше, чем фонд Чувашского национального музея, и охватывает около 6 тыс. предметов. В частности, первые свадебные платки поступили в этнографический отдел Русского музея Александра III (ныне Российский этнографический музей) в год его основания (1902) от профессора Казанского университета Ивана Смирнова.

"Вместе с коллегами <…> будем продумывать, как представить нашу совместную деятельность и культурное наследие Чувашии не только с помощью наших выставочных и издательских проектов, но и виртуальных. Мы наметили планы, и я очень рада, что они приобретают абсолютно конкретную форму", - цитируют в сообщении директора Российского этнографического музея Юлию Купину.