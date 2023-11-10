10 ноября, 20:33

К Большому театру выстроились очереди из более 500 человек за браслетами на "Щелкунчика"

На месте находятся сотрудники полиции и Росгвардии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 500 человек ожидают около Большого театра пропускные браслеты, дающие право попасть на балет "Щелкунчик". Информации о происшествиях не поступало, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время перед зданием театра сформировались три очереди из желающих попасть на постановку.

Собеседник агентства из силовых структур уточнил, что безопасность граждан на месте обеспечена в полном объеме. "Тут около 500 человек, на месте находятся сотрудники полиции, достаточное количество сил Росгвардии", - уточнил он.

Никаких серьезных происшествий не зафиксировано, заверил собеседник. "Обстановка контролируется, наблюдается скопление людей, люди ведут себя организовано и контролируемо", - добавил он, опровергнув информацию о давке. "Такой информации не поступало", - сказал он. 

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