10 ноября, 20:48

Последняя песня The Beatles возглавила британский хит-парад

Композиция Now and Then также установила несколько рекордов

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Последняя песня The Beatles - Now and Then - возглавила британский хит-парад, позволив рок-группе установить сразу несколько рекордов. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Композиция Now and Then, доведение до идеального состояния которой заняло 45 лет, была официально представлена 2 ноября. Всего за 10 часов она сумела занять 42-е место рейтинга. За прошедшую после этого неделю сингл поднялся еще на 41 строчку, закрепившись на вершине хит-парада.

Благодаря этому The Beatles, которые прекратили существование еще в 1970 году, упрочили свое положение как британская группа с самым большом числом синглов на первой строчке чарта - их число достигло рекордных 18. Абсолютный же рекорд принадлежит Элвису Пресли (1935-1977) - британский хит-парад возглавляла его 21 песня.

Рекордным оказался и разрыв между двумя композициями The Beatles на первом месте - 54 года. Последний раз это была песня The Ballad of John and Yoko в 1969 году. Точно так же рекордным оказался интервал между первым и последним синглом группы по главе чарта - 60 лет и 6 месяцев. Впервые совместное творение членов ливерпульской четверки - Джона Леннона (1940-1980), Джорджа Харрисона (1943-2001), Пола Маккартни и Ринго Старра заняло первую строку хит-парада в мае 1963 года. Это была композиция From Me to You. К тому же The Beatles стали самой старой группой по главе британского чарта.

"Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!" - прокомментировал достижение группы 81-летний сооснователь и бас-гитарист группы Пол Маккартни.

О песне

Изначально Леннон записал демо песни Now and Then в 1978 году, аккомпанируя на фортепьяно в своей квартире в Нью-Йорке. Почти через 15 лет после того, как Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "Для Пола". Среди них были композиции Free as a Bird и Real Love, которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году, а также включены в первую и вторую части сборника Anthology, выпущенные в 1995-1996 годах. Вокал Леннона с кассеты удалось свести с музыкальной темой, которую вместе доработали Маккартни, Старр и Харрисон, и их голосами.

Что же до Now and Then, то качество записи, сделанной Ленноном на магнитофон, было плохим, голос музыканта было очень трудно отделить от громкого фонового гула.

К заброшенному проекту вернулись после съемок документального фильма The Beatles: Get Back (2021) новозеландского режиссера Питера Джексона. Кинематографическая компания режиссера, наиболее известного по трилогии "Властелин колец", разработала компьютерное приложение, позволившее убрать лишние звуки, оставив лишь вокал Леннона и партию фортепьяно.

Трек был дополнен партией ритм-гитары Харрисона, записанной в 1995 году, а в 2022 году доработан Маккартни и ударником Старром.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка"является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века. 

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Великобритания
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