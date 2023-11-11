10 ноября, 23:27

В Москве открывается Международный фестиваль современного искусства Artlife Fest

На нем представят более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2023, в котором примут участие художники со всего мира, открывается в ЦВЗ "Манеж".

Концепция фестиваля звучит как "Касание души". На нем представят более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира, в том числе из России, Италии, Франции, Словакии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Аргентины, Китая и других государств.

Первый день откроется лекциями от искусствоведов, художников и журналистов. Посетителей ждут дискуссии: "Искусство и эксперимент: переосмысление традиций и создание новых форм и выражений", "5 видов искусства в мультимедиа на примере инфографики и спецпроектов ТАСС", Лекция-практикум "Лицо, как зеркало души" и другие.

Специально к мероприятию аргентинский автор Франциско Диаз Скотто создаст на площадке шестиметровый мурал, часть картин будет дополнена уникальными AR-эффектами. Также появится диджитал-пространство, созданное совместно с художником Александром SubSensus.

В прошлом году гостями фестиваля стали около 11 тыс. человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация