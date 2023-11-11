В Москве открывается Международный фестиваль современного искусства Artlife Fest

На нем представят более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest 2023, в котором примут участие художники со всего мира, открывается в ЦВЗ "Манеж".

Концепция фестиваля звучит как "Касание души". На нем представят более 200 картин от 43 художников из 16 стран мира, в том числе из России, Италии, Франции, Словакии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Аргентины, Китая и других государств.

Первый день откроется лекциями от искусствоведов, художников и журналистов. Посетителей ждут дискуссии: "Искусство и эксперимент: переосмысление традиций и создание новых форм и выражений", "5 видов искусства в мультимедиа на примере инфографики и спецпроектов ТАСС", Лекция-практикум "Лицо, как зеркало души" и другие.

Специально к мероприятию аргентинский автор Франциско Диаз Скотто создаст на площадке шестиметровый мурал, часть картин будет дополнена уникальными AR-эффектами. Также появится диджитал-пространство, созданное совместно с художником Александром SubSensus.

В прошлом году гостями фестиваля стали около 11 тыс. человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.