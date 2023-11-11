Толстой заявил, что сроки культурного форума в Петербурге в 2024 году планируется изменить

По словам советника президента РФ по вопросам культуры, изначально ноябрь был выбран из-за того, что этот месяц традиционно является менее насыщенным событиями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сроки проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума с 2024 года могут измениться. Они могут быть перенесены на более комфортное с точки зрения погоды время, сообщил ТАСС советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Идет разговор о возможном переносе дат (в следующем году - прим. ТАСС) на более комфортное по погоде время. Речь идет о том, что, может быть, проводить его, скажем, в начале сентября или, если удастся найти окошко, в период белых ночей (в конце мая - начале июня - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Толстой рассказал, что изначально ноябрь был выбран из-за того, что этот месяц традиционно является менее насыщенным событиями в Петербурге. "Когда-то ноябрь был выбран из-за того, что это месяц условного затишья в Санкт-Петербурге. Форум как раз был призван эту лакуну заполнить, и это удалось - во время форума всегда жизнь начинает играть новыми красками", - сказал он.

Однако, по мнению Толстого, неудачного времени года для проведения культурного форума не существует, потому что главное в нем - это продуктивная работа, а не развлечения. "Если эти даты сохранятся, ничего страшного в этом тоже нет. Мы уже все привыкли. Главная задача форума - это не развлечение, а содержательная работа, мозговой штурм, дискуссии, попытки поиска решений. Может, и к лучшему проводить его в ноябре, мы не будем отвлекаться на нежные сентябрьские вечера и сможем посвятить себя продуктивной работе", - считает советник президента.

Толстой рассказал, что подготовка к юбилейному культурному форуму в 2024 году уже начата.

О форуме

В этом году IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.