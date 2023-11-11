Театр им. Пушкина после ремонта открывается премьерой спектакля "Космос"

Показы пройдут 11 и 12 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представляет первый после ремонта спектакль на основной сцене - премьеру постановки Игоря Теплова "Космос" с Викторией Исаковой в главной роли. Премьерные показы пройдут 11 и 12 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль "Космос" - первая премьера на основной сцене после ремонта. Для нас это очень волнительное, но и очень радостное событие, мы с нетерпением ждем возможности вернуться на родную сцену. Игорь Теплов - молодой талантливый режиссер, два его спектакля идут в Театре Пушкина с большим успехом уже несколько лет. Я верю, что и "Космос" покорит сердца зрителей, тем более, что главную роль в нем исполняет прекрасная Виктория Исакова", - сказал журналистам перед премьерой художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев.

В основе спектакля - пьеса Алексея Житковского. По сюжету Татьяна живет в провинциальном городе и работает учителем английского языка в той же школе, которую когда-то окончила сама. В ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнает, что в город собирается приехать знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. У Татьяны появляется надежда на чудо.

"Нас захватила история этой героини, история этой женщины, учительницы. И оригинальный сюжет с прилетом космонавта. А дальше там есть история, которую мы пытаемся протянуть - песня о матери. Мы увидели в этом историю матери и сына, именно это нам показалось историей, которая пульсирует, отзывается", - поделился режиссер Игорь Теплов.

Вместе с ним над спектаклем работали художник Ольга Кузнецова, художник по свету Максим Бирюков, видеохудожник Андрей Горлачев, музыкальный руководитель Олег Греков.

Исполнителями ролей выступают Виктория Исакова, Антон Гращенков, Ирина Бякова, Сергей Ланбамин, Наталья Корогодова, Сергей Миллер, Никита Пирожков, Олег Греков, Татьяна Романова, Анна Кармакова, Сергей Зырянов, Владимир Мигиров.

Впечатления первых зрителей

Своими впечатлениями с ТАСС поделились зрители закрытого предпремьерного показа. "Прекрасный спектакль! Очень светлый и грустный одновременно", - оценил заместитель директора МХТ им. Чехова по связям с общественностью, журналист Вадим Верник. "В Московском Художественном театре тоже идет спектакль "Космос", где главную роль играет Евгения Добровольская, на мой взгляд, выдающаяся актриса. Мне очень нравится этот спектакль", - признался Верник. Он отметил, что в Пушкинском театре постановку осуществил Игорь Теплов, в МХТ - Нина Григорьева. "Это два совсем разных спектакля. Это пьеса такая, которая дает возможность разных трактовок, и это замечательно", - убежден Верник.

Впечатлениями поделился находящийся в зрительном зале актер Театра им. Пушкина Андрей Кузичев. "Я очень рад за коллег. Я рад этой прекрасной работе. Что мы, наконец, открыли основную сцену таким замечательным спектаклем. Я любовался на своих учеников, на своих коллег. Там есть ребята, которые закончили нашу мастерскую. И за них переживал. Они выдержали это испытание большой сценой, и я счастлив за них. Думаю, что наш "Космос" будет пользоваться огромным успехом", - отметил актер.

Свое мнение высказала побывавшая на спектакле народная артистка РФ Тереза Дурова, художественный руководитель и главный режиссер театра Терезы Дуровой. "Я хочу поздравить театр с открытием. С великолепным ремонтом. И с замечательным спектаклем. Было много улыбок, было много смеха, было много радости, немножко печали, немножко грусти, все, что нужно для того, чтобы уйти из театра с ощущением, что ты побывал в театре", - сказала Дурова.

Театр им. Пушкина после завершения 73-го сезона ушел на ремонт. В новом сезоне труппа выступала на других площадках, в том числе в Театре им. Вахтангова и Театре Российской армии, а также много гастролировала. В октябре состоялась первая премьера сезона в филиале театра в Сытинском переулке. Обратно на Тверской бульвар коллектив, как и планировалось, вернулся в ноябре 2023 года.