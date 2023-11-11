Под Псковом открыли первую выставку о работе российской почты в XIX веке

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова также добавила, что среди артефактов, представленных на выставке, старинная перьевая ручка, чернильница, перочистка, пресс-папье

ПСКОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли первую выставку, посвященную российской почтовой связи XIX века, экспозиция расположилась в единственном в мире музее-успдьбе первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской. Среди артефактов, которые впервые представлены общественности, металлическая детская копилка в виде почтового ящика и фарфоровая чернильница в форме сундука, сообщила ТАСС гендиректор музея Светлана Мельникова.

"С сегодняшнего дня в музее-усадьбе Ковалевской впервые начала работу выставка "Шло пешком и неизвестно с кем под ручку" из фонда музея-усадьбы и областного музея почтовой связи города Великие Луки. Экспозиция посвящена письмам. Они оставались единственным средством связи между людьми, разделенными расстоянием, на протяжении многих веков. На выставке можно увидеть письменные и почтовые принадлежности XIX - начала XX веков. В фонде музея - письма семьи Ковалевской", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что среди артефактов, представленных на выставке, старинная перьевая ручка, чернильница, перочистка, пресс-папье. Эти предметы XIX века уже вышли из ежедневного обихода.

"Привлечет внимание посетителей детская игрушка-копилка "Почтовый ящик". Рабочий день почтальона в конце XIX - начале XX веков длился 16 часов. За день сотрудник почтового ведомства мог прошагать около 30 км с сумкой, весившей десятки килограммов. По этой причине корреспонденцию разносили только мужчины. В 1857 году в России появились в продаже первые почтовые марки. На выставке представлен миниатюрный бронзовый сундучок для почтовых марок", - отметила собеседница агентства.

Посетители также могут познакомиться с образцами марок и конвертов с портретом Софьи Ковалевской и с коллекцией открыток начала XX века, которая хранится в областном музее почтовой связи города Великие Луки.