В Лаосе прошел концерт "Хора Турецкого"

Мероприятие посетили 600 зрителей, сообщил глава представительства Россотрудничества в Лаосе Александр Радько

ХАНОЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Концерт российских арт-групп "Хор Турецкого" и Soprano в национальном конгресс-центре во Вьентьяне посетили более 600 зрителей, среди которых были руководители правительственных учреждений, деятели культуры и искусства, послы зарубежных стран, а также россияне и граждане стран СНГ, живущие и работающие в Лаосе.

"Концерт получился очень ярким и красочным. Лаос не избалован вниманием российских артистов, да еще столь высокого уровня, и поэтому их приезд публика приняла с большой благодарностью и восторгом", - рассказал ТАСС Александр Радьков, возглавляющий в Лаосе представительство Россотрудничества, которое вместе с правительством Москвы, министерством иностранных дел и обществом дружбы Россия - Лаос выступило организатором гастролей популярных российских исполнителей.

Радьков обратил внимание на "очень высокий уровень присутствовавших гостей" - вице-премьер, министр обороны Тянсамон Тяннялат, два заместителя председателя Национального собрания (парламента), министр информации, культуры и туризма Суансаван Виякет, руководители многих правительственных учреждений и ведомств. "Порядка 40% лаосских госслужащих - выпускники советских и российских вузов, очень многие из них были на концерте, но также и очень много было современной лаосской молодежи", - отметил Радьков.

На концерте были исполнены народные и советские патриотические песни такие, как "Калинка", "Мой адрес - Советский Союз!" "Катюша", "Подмосковные вечера", многие из которых хорошо известны и любимы в Лаосе. "Можно сказать, что весь Лаос пел с нашими артистами. Министр культуры станцевала вместе с коллективом "Калинку", один из генералов поднялся на сцену и стал вместе с нашими артистами петь русские песни, а посол Кубы в Лаосе присоединился к зажигательным танцам солисток Soprano", - рассказал директор Русского дома во Вьентьяне.