Сын автора шпионских романов Джона Ле Карре напишет продолжение одной из книг отца

По информации The Daily Telegraph, это произведение о британском разведчике Джордже Смайли выйдет в свет осенью 2024 года

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Сын британского писателя Джона Ле Карре (1931-2020), прославившегося своими книгами о шпионах, работает над продолжением одного из самых известных романов своего отца. Как сообщает газета The Daily Telegraph, пока безымянное произведение о британском разведчике Джордже Смайли выйдет в свет осенью 2024 года.

Его действие будет разворачиваться в конце 60-х или начале 70-х годов прошлого века - после событий книг "Шпион, пришедший с холода" и "Убийство по-джентельменски", но до начала продолжающего цикл о Смайли романа "Шпион, выйди вон!" Ожидается, что при публикации книги Николас Корнуэлл будет использовать свой литературный псевдоним - Ник Харкуэй. Так делал и его отец, выпускавший книги под псевдонимом "Ле Карре" вместо своего настоящего имени Дэвид Джон Корнуэлл. В одном из интервью романист объяснял, что уже не помнит, почему выбрал необычно звучащую французскую фамилию, которая переводится как "квадрат".

Джордж Смайли, полный лысеющий кабинетный разведчик в очках с толстыми стеклами и мешковатом костюме, который задумывался как антипод Джеймса Бонда, был любимым персонажем Ле Карре и появляется в девяти его книгах. За его непримечательной внешностью и подчеркнуто мягкой и скромной манерой держаться скрывается холодный расчетливый ум и необычная проницательность, благодаря которым Смайли становится главой "Цирка", как в книгах Ле Карре именуется британская служба внешней разведки.

"Смайли - неотъемлемая часть моей жизни. "Шпион, выйди вон!" был закончен через два года после моего рождения, и "Цирк" развивался параллельно тому, как рос я, так что для меня это глубоко личная история, которая должна будет отвечать вкусам поклонников Ле Карре, - рассказал о своем романе сын знаменитого писателя. - Кроме того, мне кажется, что сейчас нам снова нужны истории про Смайли, потому что в них задаются актуальные для нашего времени вопросы. Насколько сильно мы должны сопереживать друг другу как людям, и в какой момент это сопереживание становится важнее страны, закона и долга?"

Писатель-шпион

Ле Карре, в молодости работавший на британскую разведслужбу МИ6 и контрразведку МИ5, написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов (из них два - автобиографические), которые были переведены на десятки языков и опубликованы в 50 странах, в том числе в России. Среди наиболее известных - "Русский дом", "Шпион, выйди вон!", "Шпион, пришедший с холода". Больше десятка его книг были экранизированы.

Последний роман Ле Карре, получивший название Silverview, был опубликован в октябре 2021 года - почти через год после смерти писателя. Ле Карре написал его еще в 2013-2014 годах, но решил не публиковать. Текст книги был отредактирован и доработан Корнуэллом-младшим, который до этого опубликовал шесть собственных романов, один из которых был выдвинут на британскую премию имени Артура Кларка, которая присуждается за лучшие произведения в жанре научной фантастики.

Снятая в 2011 году лента "Шпион, выйди вон!" получила две премии Британской академии кино и телевизионных искусств и была выдвинута на "Оскар" в трех номинациях. Газета The Times включила ле Карре в свой список 50 лучших британских писателей послевоенного времени.