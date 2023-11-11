11 ноября, 12:37

Сын автора шпионских романов Джона Ле Карре напишет продолжение одной из книг отца

По информации The Daily Telegraph, это произведение о британском разведчике Джордже Смайли выйдет в свет осенью 2024 года

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Сын британского писателя Джона Ле Карре (1931-2020), прославившегося своими книгами о шпионах, работает над продолжением одного из самых известных романов своего отца. Как сообщает газета The Daily Telegraph, пока безымянное произведение о британском разведчике Джордже Смайли выйдет в свет осенью 2024 года.

Его действие будет разворачиваться в конце 60-х или начале 70-х годов прошлого века - после событий книг "Шпион, пришедший с холода" и "Убийство по-джентельменски", но до начала продолжающего цикл о Смайли романа "Шпион, выйди вон!" Ожидается, что при публикации книги Николас Корнуэлл будет использовать свой литературный псевдоним - Ник Харкуэй. Так делал и его отец, выпускавший книги под псевдонимом "Ле Карре" вместо своего настоящего имени Дэвид Джон Корнуэлл. В одном из интервью романист объяснял, что уже не помнит, почему выбрал необычно звучащую французскую фамилию, которая переводится как "квадрат".

Джордж Смайли, полный лысеющий кабинетный разведчик в очках с толстыми стеклами и мешковатом костюме, который задумывался как антипод Джеймса Бонда, был любимым персонажем Ле Карре и появляется в девяти его книгах. За его непримечательной внешностью и подчеркнуто мягкой и скромной манерой держаться скрывается холодный расчетливый ум и необычная проницательность, благодаря которым Смайли становится главой "Цирка", как в книгах Ле Карре именуется британская служба внешней разведки.

"Смайли - неотъемлемая часть моей жизни. "Шпион, выйди вон!" был закончен через два года после моего рождения, и "Цирк" развивался параллельно тому, как рос я, так что для меня это глубоко личная история, которая должна будет отвечать вкусам поклонников Ле Карре, - рассказал о своем романе сын знаменитого писателя. - Кроме того, мне кажется, что сейчас нам снова нужны истории про Смайли, потому что в них задаются актуальные для нашего времени вопросы. Насколько сильно мы должны сопереживать друг другу как людям, и в какой момент это сопереживание становится важнее страны, закона и долга?"

Писатель-шпион

Ле Карре, в молодости работавший на британскую разведслужбу МИ6 и контрразведку МИ5, написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов (из них два - автобиографические), которые были переведены на десятки языков и опубликованы в 50 странах, в том числе в России. Среди наиболее известных - "Русский дом", "Шпион, выйди вон!", "Шпион, пришедший с холода". Больше десятка его книг были экранизированы.

Последний роман Ле Карре, получивший название Silverview, был опубликован в октябре 2021 года - почти через год после смерти писателя. Ле Карре написал его еще в 2013-2014 годах, но решил не публиковать. Текст книги был отредактирован и доработан Корнуэллом-младшим, который до этого опубликовал шесть собственных романов, один из которых был выдвинут на британскую премию имени Артура Кларка, которая присуждается за лучшие произведения в жанре научной фантастики.

Снятая в 2011 году лента "Шпион, выйди вон!" получила две премии Британской академии кино и телевизионных искусств и была выдвинута на "Оскар" в трех номинациях. Газета The Times включила ле Карре в свой список 50 лучших британских писателей послевоенного времени. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация