В Новгородской области около 7 тыс. человек посетили фестиваль Достоевского

Еще свыше 7 тыс. человек посмотрели онлайн трансляции событий мероприятия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек посетили XXVII Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского в Новгородской области. В день рождения писателя спектаклем, закрывающим программу стал "Дядюшкин сон".

"11 ноября в день рождение Федора Михайловича Достоевского закрылся XXVII Международный театральный фестиваль. По уже сложившейся традиции в этот день, днем, участники фестиваля возложили цветы к памятнику писателя в Старой Руссе. А вечером в Великом Новгороде состоялся показ драмы "Дядюшкин сон" Театра "Школа драматического искусства" из Москвы, а в Старой Руссе - "Роман между строк" показал Воркутинский драматический театр им. Б. А. Мордвинова из Республики Коми. Около 7 тыс. человек посетили спектакли фестиваля. И еще свыше 7 тыс. человек посмотрели онлайн трансляции его событий", - сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского театрально-концертного агентства (НОТКА), добавив, что в прошлом году показы фестиваля посетили около 5 тыс. зрителей.

Фестиваль проходил с 3 по 11 ноября. За это время прошли 26 показов 23 спектаклей на 6 площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе. "Фестиваль собрал в Новгородской области единомышленников, вдохновленных наследием классика. Труппы из Республик Беларусь, Армении, Индии, Татарстана представили новгородцам свои спектакли по мотивам произведений Достоевского на национальных языках, доказав, что у русской классики и театрального искусства нет границ", - добавили в НОТКА.

Театры из разных российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Воронежа, Челябинска, Чебоксар, Мензелинска, Воркуты - представили зрителям разнообразие постановок, от камерных, иммерсивных спектаклей до мюзикла и рок-оперы.

В Великом Новгороде артист Михаил Пореченков, ставший президентом фестиваля, провел творческую встречу со студентами колледжа искусств им. С. В. Рахманинова, воспитанниками театральной студии "Софит", актерами народного театра "Жест" и Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского. В рамках круглого стола участники из Белоруссии, Армении, Сербии и России обсудили особенности сценической интерпретации произведений великого классика в современном искусстве.

Новгородский театр драмы имени Достоевского поставил специально для фестиваля спектакль "Мечтатель" по мотивам повести "Белые ночи". Впервые в истории фестиваля городской центр туризма из Старой Руссы тоже выступил в качестве участника, представив аудиоспектакль-променад "Братья Карамазовы", прогулка по местам героев Достоевского позволила ее участникам увидеть город глазами писателя. "Практически все показы проходили с аншлагами и бурными овациями зрителей", - добавили в пресс-службе.