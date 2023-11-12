11 ноября, 21:11

Мариинка отметит 190-летие Александра Бородина показами оперы "Князь Игорь"

Впервые представление оперы состоялось именно в этом театре в 1890 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр отметит 190-летие со дня рождения композитора Александра Бородина (1833-1887) показами оперы "Князь Игорь". По этому случаю на исторической сцене Мариинки эта опера прозвучит дважды - в полдень и вечером, сообщила пресс-служба театра.

"В дневном спектакле главные партии исполнят Евгений Никитин, Инара Козловская, Екатерина Сергеева, Роман Широких, Владимир Ванеев и Мирослав Молчанов, в вечернем - Эдем Умеров, Татьяна Павловская, Зинаида Царенко, Александр Михайлов, Александр Морозов и Михаил Петренко", - рассказали в пресс-службе.

Впервые представление этой оперы состоялось именно в Мариинском театре в 1890 году, когда композитора уже не было в живых. Свою последнюю крупную работу он создавал на протяжении двух десятилетий, так и не успев закончить. После его смерти Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов завершили это сочинение.

В Мариинском театре ныне идет возобновленный спектакль Евгения Соковнина 1954 года в живописном оформлении Нины Тихоновой и Николая Мельникова. А знаменитые половецкие пляски воссозданы по сценической версии 1909 года - они идут в хореографии Михаила Фокина.

Александр Бородин вошел в отечественную историю как композитор, химик-органик, общественный деятель и медик. Он был участником "Могучей кучки" - творческого содружества, в которое входили выдающиеся композиторы его времени. Бородин носил звание почетного гражданина Российской империи. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургБородин, Александр Порфирьевич
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