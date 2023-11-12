12 ноября, 08:47

Россиянин Дмитрий Пинчук выиграл 8-й конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса

Дмитрий Пинчук. Артем Геодакян/ ТАСС
Дмитрий Пинчук
© Артем Геодакян/ ТАСС

В шестерку финалистов конкурсе вошли три исполнителя из РФ, два из Японии и один из Италии

ДИНАН /Бельгия/, 12 ноября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Победителем 8-го международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, который завершился поздно ночью 11 ноября в городке Динан на юге Бельгии, стал 17-летний россиянин Дмитрий Пинчук. Конкурс, который носит имя изобретателя саксофона и проводится раз в четыре года в его родном городе, считается самым престижным в мире саксофонной музыки.

В 2023 году он проходил с 31 октября по 11 ноября, в нем принимали участие 264 кандидата из 19 стран мира. В шестерку финалистов конкурсе вошли три исполнителя из России, два из Японии и один из Италии.

"Впечатления от конкурса удивительные. Играть сегодня было особенно приятно, это уже не ощущалось как конкурс, а как представление, концерт. Просто наслаждался на сцене и транслировал свои эмоции людям, - заявил ТАСС Пинчук. - И в то же время самое сложное было совладать со своими эмоциями перед выступлением, когда очень сильно нервничаешь. Все это нужно собрать в кулак, показать на сцене все, что ты можешь".

Отвечая на вопрос о впечатлениях от выступлений и организации конкурса в Бельгии в условиях острой политической напряженности между Россией и Евросоюзом, доходящей до призывов "отменять российскую культуру" в отдельных странах ЕС, он сказал: "Здесь люди абсолютно понимающие, я не встречал в свой адрес никаких негативных высказываний, а тем более давления. Наоборот, встречали очень радушно. Для меня было гордостью представлять Россию. Главное - это музыка".

Зал кафедрального собора Динана, где проходили выступления конкурса едва мог вместить всех желающих в течение последних 10 дней. В финале конкурса каждый из финалистов должен был исполнить по две композиции общей продолжительностью около 40 минут. Конкурсанты с бельгийским камерным оркестром Casco Phil исполнили произведения Франка Мартэна, Тьерри Эскеша, Пьера-Макса Дюбуа и других композиторов.

"Это праздник саксофонной музыки. Для зрителей не столь важно, кто победил, исполнители на нашем конкурсе нередко играют одно и то же произведение, но в этом волшебство саксофона - одна и та же мелодия каждый раз звучит по-новому. Конечно, огромное значение имеет акустика собора", - сказал корреспонденту ТАСС один из посетителей финального концерта, владелец магазина музыкальных инструментов в Намюре (столица южного региона Бельгии - Валлонии).

Награды и лауреаты

Все три российских саксофониста, вышедшие в финал - Владимир Пецкус, Михаил Казаков и Дмитрий Пинчук - являются выпускниками Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена и являются учениками саксофониста Никиты Зимина, который в свою очередь был победителем 6-го конкурса Адольфа Сакса в 2014 году.

Первая премия конкурса составляет €9 тыс., премии получают также все финалисты, кроме того, в ходе конкурса разыгрывается еще дополнительные денежные призы.

"Денежное значение премии играет наименьшую роль. Победа на конкурсе Адольфа Сакса - это крайне престижное достижение, которое открывает блестящую карьеру в мире саксофонной музыки и множество концертных возможностей", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы конкурса Лора Дуксфис.

Биография Сакса

Уроженец Динана Адольф Сакс родился в 1814 году в семье мастера по изготовлению духовых инструментов. Наделенный музыкальными способностями и изобретательским талантом, он много экспериментировал и сконструировал саксофон и саксгорн.

В 1842 году Адольф открыл в Париже фабрику духовых инструментов. Выпускаемые им "саксогорны" нашли применение в армии. Однако Сакс не обладал талантом предпринимателя. Конкуренты обвинили его в мошенничестве и фальсификации. За пять месяцев до получения патента в 1846 году он проиграл дело в суде, решение которого гласило: "Музыкального инструмента под названием саксофон не существует и не может существовать". Это привело мастера к банкротству и обнищанию. В конце жизни Сакс зарабатывал на жизнь уроками в военном училище при парижской консерватории. Умер он в 1894 году в бедности и был похоронен в Париже на кладбище Монмартра.

Истинное мировое признание саксофон и его создатель получили лишь с начала эпохи джаза, в 20-е годы XX века.

Сейчас саксофон является символом города Динан. 

Теги:
БельгияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация