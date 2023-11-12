Россиянин Дмитрий Пинчук выиграл 8-й конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса

В шестерку финалистов конкурсе вошли три исполнителя из РФ, два из Японии и один из Италии

ДИНАН /Бельгия/, 12 ноября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Победителем 8-го международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, который завершился поздно ночью 11 ноября в городке Динан на юге Бельгии, стал 17-летний россиянин Дмитрий Пинчук. Конкурс, который носит имя изобретателя саксофона и проводится раз в четыре года в его родном городе, считается самым престижным в мире саксофонной музыки.

В 2023 году он проходил с 31 октября по 11 ноября, в нем принимали участие 264 кандидата из 19 стран мира. В шестерку финалистов конкурсе вошли три исполнителя из России, два из Японии и один из Италии.

"Впечатления от конкурса удивительные. Играть сегодня было особенно приятно, это уже не ощущалось как конкурс, а как представление, концерт. Просто наслаждался на сцене и транслировал свои эмоции людям, - заявил ТАСС Пинчук. - И в то же время самое сложное было совладать со своими эмоциями перед выступлением, когда очень сильно нервничаешь. Все это нужно собрать в кулак, показать на сцене все, что ты можешь".

Отвечая на вопрос о впечатлениях от выступлений и организации конкурса в Бельгии в условиях острой политической напряженности между Россией и Евросоюзом, доходящей до призывов "отменять российскую культуру" в отдельных странах ЕС, он сказал: "Здесь люди абсолютно понимающие, я не встречал в свой адрес никаких негативных высказываний, а тем более давления. Наоборот, встречали очень радушно. Для меня было гордостью представлять Россию. Главное - это музыка".

Зал кафедрального собора Динана, где проходили выступления конкурса едва мог вместить всех желающих в течение последних 10 дней. В финале конкурса каждый из финалистов должен был исполнить по две композиции общей продолжительностью около 40 минут. Конкурсанты с бельгийским камерным оркестром Casco Phil исполнили произведения Франка Мартэна, Тьерри Эскеша, Пьера-Макса Дюбуа и других композиторов.

"Это праздник саксофонной музыки. Для зрителей не столь важно, кто победил, исполнители на нашем конкурсе нередко играют одно и то же произведение, но в этом волшебство саксофона - одна и та же мелодия каждый раз звучит по-новому. Конечно, огромное значение имеет акустика собора", - сказал корреспонденту ТАСС один из посетителей финального концерта, владелец магазина музыкальных инструментов в Намюре (столица южного региона Бельгии - Валлонии).

Награды и лауреаты

Все три российских саксофониста, вышедшие в финал - Владимир Пецкус, Михаил Казаков и Дмитрий Пинчук - являются выпускниками Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена и являются учениками саксофониста Никиты Зимина, который в свою очередь был победителем 6-го конкурса Адольфа Сакса в 2014 году.

Первая премия конкурса составляет €9 тыс., премии получают также все финалисты, кроме того, в ходе конкурса разыгрывается еще дополнительные денежные призы.

"Денежное значение премии играет наименьшую роль. Победа на конкурсе Адольфа Сакса - это крайне престижное достижение, которое открывает блестящую карьеру в мире саксофонной музыки и множество концертных возможностей", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы конкурса Лора Дуксфис.

Биография Сакса

Уроженец Динана Адольф Сакс родился в 1814 году в семье мастера по изготовлению духовых инструментов. Наделенный музыкальными способностями и изобретательским талантом, он много экспериментировал и сконструировал саксофон и саксгорн.

В 1842 году Адольф открыл в Париже фабрику духовых инструментов. Выпускаемые им "саксогорны" нашли применение в армии. Однако Сакс не обладал талантом предпринимателя. Конкуренты обвинили его в мошенничестве и фальсификации. За пять месяцев до получения патента в 1846 году он проиграл дело в суде, решение которого гласило: "Музыкального инструмента под названием саксофон не существует и не может существовать". Это привело мастера к банкротству и обнищанию. В конце жизни Сакс зарабатывал на жизнь уроками в военном училище при парижской консерватории. Умер он в 1894 году в бедности и был похоронен в Париже на кладбище Монмартра.

Истинное мировое признание саксофон и его создатель получили лишь с начала эпохи джаза, в 20-е годы XX века.

Сейчас саксофон является символом города Динан.