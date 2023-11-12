12 ноября, 13:59,
обновлено 12 ноября, 14:15

Умерла драматург, прозаик и сценарист Нина Садур

Нина Садур, 1992 год. Владимир Яцина/ ТАСС
Нина Садур, 1992 год
© Владимир Яцина/ ТАСС

Ей было 73 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская писательница и драматург Нина Садур умерла в 73 года. Об этом ТАСС сообщила дочь прозаика Екатерина Садур.

"Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу", - сказала собеседница агентства, добавив, что Нина Садур давно и тяжело болела. "Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, по поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями", - добавила дочь драматурга.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур ставили не только в России, но и за рубежом. Среди ее произведений пьесы "Уличенная ласточка", "Группа товарищей", "Брат Чичиков", "Памяти Печорина", романы и повести "Юг", "Сад", "Немец". Садур также писала сценарии к фильмам и сериалам. 

Теги:
Россия
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