В Москве открылся конкурс детской авторской песни "Наше поколение"

Генеральный продюсер Стелла Хачанянц отметила, что в смотре примут участие 13 стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение", который является аналогом "Детского Евровидения", открылся на ВДНХ на выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба проекта.

"В Москве состоялась торжественная церемония открытия международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" - Junior song contest "Our generation" (OGSC). В нашей стране он проводится впервые под девизом "Музыка без границ", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия стал известен порядок выступлений участников конкурса в финале музыкального проекта, который состоится 18 ноября. Так, первой в финале конкурса выступит Ичунь Ван (КНР), она исполнит песню "Надежда в движении", а последней - Номуундарь Ганзориг из Монголии с песней "Танцуй". Финал конкурса пройдет в концертном зале "Москва", его специальными гостями станут амбассадор проекта Дима Билан и певица Zivert.

Как рассказала генеральный продюсер конкурса Стелла Хачанянц, в смотре примут участие 13 стран. Она также сообщила, что в 2024 году будут запущены новые образовательные программы. "Весной будет дан старт масштабному проекту в Индии, по итогам которого определится участник второго "Нового поколения", - привели в пресс-службе ее слова.

Как отметили в пресс-службе проекта, о своем участии в первом конкурсе "Наше поколение" заявили Россия, Азербайджан, Армения, Бразилия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай, Маврикий, Монголия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Главным организатором конкурса стала компания - учредитель конкурса в лице АНО "Центр творческого развития "Академия современного искусства", партнером выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Конкурс проводится при поддержке МИД России и Президентского фонда культурных инициатив.