12 ноября, 21:04

В Петербурге пройдет фестиваль "Дягилев. P. S."

Зрителей ждут танцевальные спектакли, концерты и выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. XIV Международный фестиваль искусств "Дягилев. P. S." открывается в Петербурге, предлагая горожанам множество событий из мира музыки, балета и кинематографа. В первый вечер в зале Капеллы свою новую программу "Любовь поэта" представит пианист Алексей Гориболь, который исполнит музыкальные новеллы о Любови Орловой, Анне Ахматовой, Тамаре Карсавиной, Зинаиде Райх, Майе Плисецкой - женщинах, чья жизнь превратилась в искусство.

"На этом фестивале мы построили концепцию вокруг наших женщин-богинь, русских актрис первой половины ХХ века. Затем у нас появились женщины-хореографы из Китая и Индии, так что пазл сложился с акцентом на женщину-творца", - рассказала журналистам художественный руководитель фестиваля, директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Программа-открытие предвосхищает музейную выставку "Суд Париса. Рождение богини", которая откроется 24 ноября в Шереметевском дворце. Название выставке дала картина на сюжет древнегреческого мифа "Суд Париса" немецкого художника XVIII века Антона Рафаэля Менгса из коллекции Государственного Эрмитажа.

Танцевальную программу откроет Нижегородский театр оперы и балета имени Александра Пушкина. На сцене Александринского театра труппа, впервые участвующая в фестивале, даст балетный вечер "Терезин-квартет" на музыку композиторов начала XX века. Этот проект - оммаж четырем молодым композиторам, ставшим жертвами нацистского концлагеря Терезиенштадт.

Еще одним российским участником фестиваля станет Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича с танцевальным вечером "Время Никиты Долгушина". Этот петербургский хореограф с 1997 по 2006 год возглавлял балетную труппу театра, поставив здесь целый ряд балетов, в том числе из эпохи Серебряного века.

Зарубежные участники

В международную программу фестиваля вошли коллективы из Индии и Китая. Петербуржцы познакомятся с компанией Адити Мангалдас, которая поддерживает и развивает традицию старинного танца катхак в Индии и создает на его основе как классические, так и современные постановки. Компания покажет спектакль Адити Мангалдаст Within ("Внутри"), обращающий к вечным мифологическим сюжетам. Как отметила Наталья Метелица, индийская тематика связана и с репертуаром труппы Дягилева. С 1909 по 1912 год Русские сезоны представляли в европейских столицах балеты с восточным колоритом. Самым известным из них стал "Синий бог" на музыку Рейнальдо Ана в хореографии Михаила Фокина, где блистал Вацлав Нижинский.

Еще один гость - китайская труппа "Театр танца Xie Xin". 30 ноября, в день закрытия фестиваля, впервые в России будет представлена постановка T. I. M. E. ("Время"), которую создала хореограф Си Син, молодая звезда азиатской хореографии. Ее стиль сочетает современный танец и азиатскую эстетику. Осенью минувшего года ее работа "Горизонт" стала первой премьерой балетного сезона Парижской оперы.

В XIV сезоне Фестиваль "Дягилев P. S." подготовил большую кино- и просветительскую программу. Здесь собраны фильмы, которые посвящены женщинам-творцам, иным культурам и переосмыслению дягилевских мотивов.

Так, 18 ноября зрители увидят премьеру документального фильма режиссера Татьяны Сорокиной "Донна Таня. Сто лет счастья" - посвященную 100-летию танцовщицы и хореографа Татьяны Лесковой, правнучки писателя Николая Лескова, которая живет в Бразилии. Татьяна Лескова внесла значительный вклад в развитие балета в этой стране. Фильм-портрет, как отмечают его создатели, отвечает на вечные вопросы: как сохранить идентичность вдали от Родины.

О фестивале

Международный фестиваль искусств "Дягилев. Постскриптум" основан в 2010 году, проходит в Петербурге ежегодно. В его программе - танцевальные спектакли, концерты, выставки, научные конференции. Организаторы привозят в Россию артистов, которые могли бы своим талантом заинтересовать самого знаменитого в истории русского искусства импресарио, каковым был Сергей Дягилев (1872-1929). 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация