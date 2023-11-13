В Петербурге пройдет фестиваль "Дягилев. P. S."

Зрителей ждут танцевальные спектакли, концерты и выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. XIV Международный фестиваль искусств "Дягилев. P. S." открывается в Петербурге, предлагая горожанам множество событий из мира музыки, балета и кинематографа. В первый вечер в зале Капеллы свою новую программу "Любовь поэта" представит пианист Алексей Гориболь, который исполнит музыкальные новеллы о Любови Орловой, Анне Ахматовой, Тамаре Карсавиной, Зинаиде Райх, Майе Плисецкой - женщинах, чья жизнь превратилась в искусство.

"На этом фестивале мы построили концепцию вокруг наших женщин-богинь, русских актрис первой половины ХХ века. Затем у нас появились женщины-хореографы из Китая и Индии, так что пазл сложился с акцентом на женщину-творца", - рассказала журналистам художественный руководитель фестиваля, директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Программа-открытие предвосхищает музейную выставку "Суд Париса. Рождение богини", которая откроется 24 ноября в Шереметевском дворце. Название выставке дала картина на сюжет древнегреческого мифа "Суд Париса" немецкого художника XVIII века Антона Рафаэля Менгса из коллекции Государственного Эрмитажа.

Танцевальную программу откроет Нижегородский театр оперы и балета имени Александра Пушкина. На сцене Александринского театра труппа, впервые участвующая в фестивале, даст балетный вечер "Терезин-квартет" на музыку композиторов начала XX века. Этот проект - оммаж четырем молодым композиторам, ставшим жертвами нацистского концлагеря Терезиенштадт.

Еще одним российским участником фестиваля станет Самарский театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича с танцевальным вечером "Время Никиты Долгушина". Этот петербургский хореограф с 1997 по 2006 год возглавлял балетную труппу театра, поставив здесь целый ряд балетов, в том числе из эпохи Серебряного века.

Зарубежные участники

В международную программу фестиваля вошли коллективы из Индии и Китая. Петербуржцы познакомятся с компанией Адити Мангалдас, которая поддерживает и развивает традицию старинного танца катхак в Индии и создает на его основе как классические, так и современные постановки. Компания покажет спектакль Адити Мангалдаст Within ("Внутри"), обращающий к вечным мифологическим сюжетам. Как отметила Наталья Метелица, индийская тематика связана и с репертуаром труппы Дягилева. С 1909 по 1912 год Русские сезоны представляли в европейских столицах балеты с восточным колоритом. Самым известным из них стал "Синий бог" на музыку Рейнальдо Ана в хореографии Михаила Фокина, где блистал Вацлав Нижинский.

Еще один гость - китайская труппа "Театр танца Xie Xin". 30 ноября, в день закрытия фестиваля, впервые в России будет представлена постановка T. I. M. E. ("Время"), которую создала хореограф Си Син, молодая звезда азиатской хореографии. Ее стиль сочетает современный танец и азиатскую эстетику. Осенью минувшего года ее работа "Горизонт" стала первой премьерой балетного сезона Парижской оперы.

В XIV сезоне Фестиваль "Дягилев P. S." подготовил большую кино- и просветительскую программу. Здесь собраны фильмы, которые посвящены женщинам-творцам, иным культурам и переосмыслению дягилевских мотивов.

Так, 18 ноября зрители увидят премьеру документального фильма режиссера Татьяны Сорокиной "Донна Таня. Сто лет счастья" - посвященную 100-летию танцовщицы и хореографа Татьяны Лесковой, правнучки писателя Николая Лескова, которая живет в Бразилии. Татьяна Лескова внесла значительный вклад в развитие балета в этой стране. Фильм-портрет, как отмечают его создатели, отвечает на вечные вопросы: как сохранить идентичность вдали от Родины.

О фестивале

Международный фестиваль искусств "Дягилев. Постскриптум" основан в 2010 году, проходит в Петербурге ежегодно. В его программе - танцевальные спектакли, концерты, выставки, научные конференции. Организаторы привозят в Россию артистов, которые могли бы своим талантом заинтересовать самого знаменитого в истории русского искусства импресарио, каковым был Сергей Дягилев (1872-1929).