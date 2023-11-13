В рамках Петербургского культурного форума пройдет панельная дискуссия "Медийная культура"

Как сообщил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, на ней обсудят взаимодействие современных медиа с культурным пространством

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Панельная дискуссия "Медийная культура", модератором которой выступит первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, пройдет в четверг, 16 ноября, в первый день IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Одной из главных тем для обсуждения станет взаимодействие современных медиа с культурным пространством, рассказал Гусман ТАСС.

"На предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который в этот раз получил особое название "Форум объединенных культур", будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с проблемами современной культуры, с ролью культуры в современном обществе. В частности, на сессии "Медийная культура" мы с коллегами планируем обсудить, как современные медиа взаимодействуют с культурным пространством", - сказал он.

Как отмечает первый заместитель гендиректора ТАСС, сегодня в России есть ряд профильных СМИ, которые освещают именно культурные процессы. Поэтому вопрос о том, как им достойно освещать эти процессы, стоит в повестке дня. "В первую очередь важно понять, насколько современные медиа являются достойным, а не кривым зеркалом процессов, происходящих в культурной среде. При этом не менее интересный вопрос - насколько культурный мир открыт медийному сообществу? Готов ли он к партнерству? Это нам и предстоит обсудить в рамках нашей дискуссии", - добавил он.

При этом количество российских СМИ, которые пишут о культуре, должно расти, уверен Гусман. "Нужно уделять больше внимания культурной жизни в регионах, потому что иногда насыщенность событий там может дать фору повестке в столице. Все многообразие культурной жизни России нуждается в том, чтобы находить более полное отражение в современных СМИ", - заключил он.

Сессия начнется 16 ноября в 15:30 мск в Зеленом зале Главного штаба Эрмитажа. Ее участниками станут декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, генеральный директор телеканала CBC в Азербайджане Вугар Халилов, издатель газеты "Русия днес - Россия сегодня", председатель форума "Болгария - Россия" Светлана Шаренкова и директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

Спикеры обсудят, каковы основные тренды в современных культурных медиа, какие красные линии могут быть у современных медиа и блогеров в области медиакультуры, может ли искусственный интеллект стать частью медийной культуры, каковы актуальные способы подачи информации в современных СМИ в области культуры и другие вопросы.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.