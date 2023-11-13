Фильм "По щучьему велению" вновь стал лидером кинопроката в России

На втором месте оказался франко-бельгийский триллер "Катастрофа"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского вновь возглавил кинопрокат в России, собрав 308,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 9 по 12 ноября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На втором месте - франко-бельгийский триллер "Катастрофа" режиссера Жюста Филиппо, собравший 29 млн рублей. По сюжету фильма, по всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказываются 15-летняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис. Роли в картине исполнили Гийом Кане, Летиция Дош, Пейшенс Мюнхенбах, Мартен Версе и другие.

На третьей строчке рейтинга оказался российский психологический триллер "Синдром" Антона Борматова, собравший 24,9 млн рублей. В центре сюжета - художница Маша, которая попадает в ДТП во время ссоры со своим мужем Кириллом. Когда Маша возвращается домой, она замечает, что ее муж сильно изменился и стал идеальным супругом. Но вскоре девушка осознает, что происходит нечто странное, а сама Маша постепенно теряет связь с реальностью. Главные роли в фильме исполнили Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.

Американский супергеройский фильм режиссера Ниа ДаКоста "Капитан Марвел 2", официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 57,5 млн рублей. Роли в фильме сыграли Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Иман Веллани, Зави Эштон, Пак Со-джун, Тейона Паррис, Тони Маккарти и другие.