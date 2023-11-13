В Красноярске раскупили билеты на предновогодние показы "Щелкунчика"

Постановки состоятся 30 и 31 декабря

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Билеты на предновогодние показы балета "Щелкунчик" в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского уже раскупили, сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"Билеты на предновогодние показы балета "Щелкунчик" на 30 и 31 декабря уже раскупили. Их разбирают очень быстро. В этом году с 23 декабря по 10 января у нас запланировано целых 17 показов этого балета. Три спектакля на нашей сцене дает Красноярский хореографический колледж. Остальное - это наша постановка", - сообщила Устюгова.

По словам Устюговой, на некоторые дни билеты на "Щелкунчика" еще остались. "Но надо понимать, что спрос очень высокий. Как показывает практика, к декабрю билетов уже не будет", - пояснила пресс-секретарь

Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского основан в 1978 году. Он несколько лет занимается восстановлением забытых и утерянных оперных и балетных постановок. С 2014 года театр вернул на сцену восемь спектаклей. Многие из них не шли в России более 100 лет. Например, опера "Бесприданница" по пьесе Островского, балет "Катарина или, Дочь разбойника" Цезаря Пуни.