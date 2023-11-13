13 ноября, 05:32

В Петербурге на концерте культурного форума выступят Zivert и Dabro

Выступление состоится 16 ноября на Дворцовой площади

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Исполнители Zivert, Dabro и The Hatters выступят на концерте Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур 16 ноября на Дворцовой площади, сообщает дирекция форума.

"16 ноября на Дворцовой площади Zivert, The Hatters и Dabro будут заряжать энергией и волнами позитива. Послушать модных исполнителей на одной из самых красивых площадей мира смогут не только участники Форума объединенных культур, но и любой желающий. Вход на концерт будет бесплатным для гостей и жителей Санкт-Петербурга", - отметили в дирекции.

Концерт начнется в 18:00. Вход на Дворцовую площадь для зрителей откроют за час до начала мероприятия. Возрастное ограничение - 16+.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в 2023 году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство России, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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