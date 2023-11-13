13 ноября, 06:13

Хабенский считает сегодняшнюю эпоху самой честной и определенной

Народный артист России отметил, что "раньше можно было попытаться проскочить между струйками, а теперь точно не получится"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ художественный руководитель - директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский заявил в интервью ТАСС, что считает нынешнюю эпоху самой честной и определенной.

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"Недавно оказался в компании людей, которые старше, умнее, талантливее, богаче меня (все эти составляющие вместе). Был задан вопрос: что за эпоха нынче на дворе. И я, особо не думая, вдруг сказал: "Самая честная и определенная". <…> Раньше можно было попытаться проскочить между струйками, а теперь точно не получится. Либо ты сухой, либо мокрый", - пояснил он свою позицию. На вопрос, какой он сам, артист ответил: "Мокрый, конечно. Меня уже окатило с головы до пят".

Хабенский рассказал, что постигает науку управления театром, который возглавил в октябре 2021 года, контакт заключен на пять лет. По его словам, должность худрука "чертовски тяжела, но и катастрофически увлекательна". Своей мотивацией он назвал проверку сил. "Она (мотивация - прим. ТАСС) не поменялась с тех пор, когда уезжал из Санкт-Петербурга в Москву. Хотел проверить свои силы и крепость хребтины. Я ведь никуда не делся из профессии, а она не позволяет останавливаться. Надо покорять новые для себя пространства, поднимать планку. Сейчас идет очередная проверка", - отметил артист.

Он добавил, что у него не было и нет сейчас внутренней задачи держаться за кресло. "Я здесь немножко для другого. Художественный театр построен не нами, мы обязаны сберечь его, сохранив историю и традиции. При этом место, которое Олег Павлович [Табаков] справедливо называл домом, должно оставаться теплым, живым и человечным", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, может ли он закрыть спектакль до премьеры, если что-то не понравилось, худрук пояснил, что так сделать нельзя. "Такое право было у Олега Павловича. Сейчас закон не позволяет. Я обязан отчитываться о деньгах, потраченных на постановку. Поэтому лучше корректировать на этапе репетиций. Были ситуации, когда влезал, понимая, что у режиссера творческий затык. Но поправлял аккуратно, не меняя авторский рисунок и трактовку, лишь подсказывая коллегам, как лучше, выгоднее вести линию", - отметил он. Хабенский рассказал, что смотрит спектакли с галерки, поскольку с высоты видна полная картина сценографии и работа актеров. 

Теги:
РоссияХабенский, Константин Юрьевич
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