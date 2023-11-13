Хабенский рассказал, какие фильмы с его участием выйдут зимой и весной

Среди них "Бременские музыканты", "Сто лет тому вперед" и "Малышарики", отметил народный артист России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ художественный руководитель - директор Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский, несмотря на занятость в театре, снялся в нескольких картинах, которые выйдут зимой и весной, а также планирует актерскую работу в сериале и полнометражном фильме. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Во-первых, "Малышарики". Кино для самых маленьких. Воплотили с Лизой Боярской мечту. Я давно озвучивал папу в проекте, а тут продюсеры наконец-то нашли деньги, режиссера и сняли полнометражный фильм. Я провел на площадке пять дней", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что летом снялся в новых "Бременских музыкантах". Картина, в которой ему досталась роль Сыщика, выйдет в прокат 1 января. Кроме того, весной выйдет фильм "Сто лет тому вперед".

"Словом, у меня пойдет одна премьера за другой, правда, пока в микродозах. Честно скажу, надеялся, моя персональная мхатовская кинопауза будет покороче. Понимал: перерыв в съемках неизбежен, иначе не смогу ничего понять в театре. Вот совсем ничего! Сказал себе: на время - стоп. Но рассчитывал вернуться в кино месяцев через шесть-восемь, а возвращение начинаю лишь сейчас. Конечно, хочу сниматься. Даже не пытаюсь скрывать этого", - признался артист. Он рассказал, что рассматривает сейчас "два хороших варианта: полный метр и большой сериал", готов начать работу зимой, если все сложится.

Отвечая на вопрос, возникало ли у него когда-нибудь желание оставить ремесло, Хабенский рассказал, что такое случалось. "Однажды было. Увидел, как работает Петр Мамонов в фильме Павла Лунгина "Остров". Это больше, чем роль в художественной картине. Был потрясен. Помню, вышел из кинозала с вопросом: "А что я делаю в профессии?" - отметил артист. Он добавил, что после этого стал работать еще упорнее, но "то ощущение не забыл".

Хабенский возглавил рейтинг лучших актеров страны по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно опросу, артист и его коллеги - Сергей Безруков и Владимир Машков - второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). Уточняется, что заслуги Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% против 7% среди мужчин) и респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (18%).