13 ноября, 11:53

В Международном студенческом фестивале ВГИКа в 2023 году примут участие 45 стран

Он пройдет с 13 по 17 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 70 авторов из 45 стран представят свои работы на 43-м Международном студенческом фестивале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. В 2023 году интерес к фестивалю вырос - число заявок на участие заметно увеличилось, рассказал и.о. ректора института Владимир Малышев.

Фестиваль пройдет с 13 по 17 ноября. Студенческие фильмы покажут в 300 городах России.

"Если сравнивать с прошлым годом - там нам присылали около 250 студенческих фильмов, в этом - 350 [работ]. <…> Отбор фильмов интересных в конкурс составил около 70 фильмов. Программа будет насыщенная ", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов, участниками фестиваля в этом году станут 58 киношкол из 46 стран, в частности из США, Италии, Венгрии, Индии, Израиля, Белоруссии, Китая, Ирана, Непала, Бразилии, Аргентины.

По мнению Малышева, главное в фестивале - это не официальная часть, а общение между участниками и преподавателями, возможность открыто делиться своим опытом. Он надеется, что фестиваль продолжит открывать новые имена. "Из этих 350 заявок, наверное, кто-то станет всемирно известным человеком. Мы будем потом вспоминать, какие первые шаги у него были. <…> Первый фестиваль был в 1961 году, тогда еще студент Андрон Кончаловский и другие потом - Шукшин, Соловьев - все они были примерами студенческого фестиваля", - сказал он.

Победители будут определены в шести номинациях - за лучшую кинопрограмму, игровой фильм, документальный фильм, анимационный фильм, мультимедиа-проект, а также Гран-при. Специальные призы получат номинанты, выбранные студенческим жюри и зрителями.

Международный театральный фестиваль

В рамках фестиваля состоится также Международный театральный конкурс. "В этом году у нас два коллектива - из Китая и Сербии, не считая наших российских коллективов", - сообщил Попов.

По информации организаторов, всего пройдет 19 театральных показов.

ТАСС - информационный партнер 43-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. 

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