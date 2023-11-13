13 ноября, 11:55

В Минкультуры представили сразу несколько продолжений фильмов для подростков

Экспертный совет рассмотрел, в частности, продолжения фильмов "Нахимовцы", "Легенды "Орленка", "Иван Семенов", "Дочь капитана", "Мой друг КотоПушкин"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Двадцать три игровых фильма для детей и юношества, претендующих на господдержку, представили на очной защите в Министерстве культуры России. Экспертный совет рассмотрел, в частности, продолжения фильмов "Нахимовцы", "Легенды "Орленка", "Иван Семенов", а также картины "Дочь капитана", "Мой друг КотоПушкин".

В течение недели защиту также проведут для игровых проектов, полнометражных неигровых и короткометражных неигровых фильмов, уникальных анимационных проектов и анимационных сериалов. Всего экспертный совет министерства культуры рассмотрит более 370 проектов.

В частности, на питчинге представили сразу несколько продолжений популярных фильмов для детей и подростков. Один из них - сиквел семейного детектива "Легенды "Орленка", вышедшего летом 2022 года. "Легенды "Орленка" - это первый фильм, который до сих пор находится в прокате, где он окупился. Более того, фильм также показали почти во всех школах страны на уроках "Разговоры о важном". <...> У министерства просвещения есть запрос продолжить эту историю, в том году началась эта работа", - сказала продюсер Лариса Преториус, представляя проект.

Также планируется вторая часть приключенческой семейной комедии "Нахимовцы" о братьях-близнецах Логиновых - курсантах Нахимовского училища. Режиссером сиквела, как и первой части, выступит Олег Штром. Съемки пройдут в Калининграде на кораблях Военно-морского флота. Главные роли в картине "Нахимовцы-2. Янтарный берег" исполнят Никита и Данила Ходуновы, Андрей Мерзликин, Ольга Павловец, а также юный актер Владимир Левченко. Дистрибьютором фильма выступит компания "Каропрокат".

Генеральный директор кинокомпании "Проспект мира" и режиссер Антон Богданов представил в Минкультуры завершающую часть трилогии о школьнике Иване Семенове - фильм "Иван Семенов. Полный каяк". На этот раз действие развернется зимой под Новый год. Съемки фильма запланированы в Пермском крае. Роль Ивана Семенова также исполнит Иван Погорелов, а его бабушку вновь сыграет Мария Шукшина.

"Нам очень нравится слово "трилогия", и мы хотим закончить эту историю, пока наши дети сильно не выросли. "Иван Семенов" вышел из-под пера замечательного детского писателя Льва Давыдычева, книга очень любима в начальной и средней школе и легла в основу всех приключений нашего Ивана. Если первая часть основана на переполохе, на школьных приколах, вторая история - на исполнении желаний, то третья будет основана на победе и борьбе, когда Иван понимает, что за своих друзей и ценности приходится бороться. И такой выдуманный вид спорта как каяк - это инструмент, чтобы доказать в честной борьбе, что он сильнейший", - сказал режиссер.

Другие проекты

Кинокомпания "Прометей" представила в Минкультуры фильм "Дочь капитана", действие которого развернется в 1970-х годах. "Эта история про девочку, которой никто не верит, что у нее есть папа и к тому же капитан. Мы снимаем 70-е годы, потому что это самое лучшее время в СССР, хотелось передать это ощущение счастья, которое присутствовало тогда в нашей жизни, и мы его ощущали как воздух", - сказала режиссер картины Лариса Садилова.

Новогоднее семейное драмеди "Наш папа - Дед Мороз!" представила экспертному совету кинокомпания "Синема революшен". По сюжету главный герой Федя, желая помочь младшему брату с инвалидностью собрать деньги на лечение, работает Дедом Морозом. При этом в центре фильма оказываются двое детей, которые ждут новогоднего чуда. На роль Феди создатели рассматривают актера Федора Добронравова. По словам режиссера и сценариста Ирины Гурьяновой, в основе сценария лежат реальные документальные истории, которые переплетены вокруг главного героя. "Это добрые, смешные, веселые, светлые, иногда грустные истории, но со счастливым концом", - сказала режиссер.

Еще одни проектом для детей и подростков стал фильм "Мой друг КотоПушкин" от студии Валерия Тодоровского "Мармот-фильм". Режиссер Алена Михайлова снимет комедийную историю о девочке Милане, которая мечтает выиграть рэп-батл, посвященный роману Александра Пушкина "Евгений Онегин". В этом ей помогают Пушкин-лицеист, которого она встречает во сне, и кот, которого она встречает в усадьбе Захарово - где вырос будущий поэт, и где пройдет основной блок съемок.

Актер Алексей Чадов в качестве продюсера представил на питчинге новый фильм Олега Погодина "(Не)искуственный интеллект" про студента, который вселяется в робота. На одну из главных ролей заявлен Глеб Калюжный. 

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