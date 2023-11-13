13 ноября, 13:02
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Музей-заповедник "Кижи" посетили около 370 тыс. человек с начала года

Директор учреждения Елена Богданова отметила, что в настоящее время идет подготовка к новогодним программам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Кижи" в Карелии с начала 2023 года принял около 370 тыс. посетителей, сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор учреждения Елена Богданова. Этот показатель больше, чем за прошлый год в целом, когда музей впервые в своей истории принял более 360 тыс. человек.

"В этом году наш музей на сегодня посетило уже 370 тыс. человек, поэтому мы стремительно двигаемся к [показателю] 400 тыс. посетителей", - сказала Богданова на пресс-конференции, посвященной треку о традиционной культуре в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

Глава музея-заповедника напомнила, что "Кижи" принимают посетителей круглогодично без выходных, пик посещаемости традиционно приходится на летние месяцы. "У нас очень много возвратных посетителей", - отметила она. В настоящее время музей активно готовится к новогодним программам.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"- один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы. Кижский погост включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКарелияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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