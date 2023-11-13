13 ноября, 14:23
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

В программу Петербургского культурного форума включили парад оркестров РФ

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября при участии 80 филармоний страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Парад симфонических оркестров России станет самой открытой для публики частью IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур, который пройдет с 16 по 18 ноября при участии 80 филармоний страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС куратор трека "Музыкальная культура", генеральный директор Капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

"У нас будет парад симфонических оркестров России, который начнется в Большом зале Филармонии выступлением оркестра из Челябинска. Программы для форума подготовили коллективы из Новосибирска, Кузбасса, Владимира. А оркестр Капеллы Санкт-Петербурга выступит с лауреатами конкурса имени Чайковского. Из Союза концертных организаций России, объединяющего 94 филармонии, свое участие подтвердили 80 филармоний", - рассказала Хомова.

Она отметила, что наряду с российскими деятелями культуры в деловой части музыкального трека примут участие коллеги из стран Европы и Азии. В этом списке представлены Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Иран, Италия, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Черногория.

"У людей в этом году появилось новое понимание значения наших национальных гениев", - считает директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, который будет вести круглый стол об итогах празднования в стране юбилеев Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. На форуме пройдут показы новых документальных фильмов о них.

На треке "Музыкальная культура" особо выделены для обсуждения такие актуальные темы, как популяризация классического искусства современными средствами продвижения, привлечение молодого поколения в концертный зал. Тема еще одного семинара - "Как обеспечить музыкальную индустрию квалифицированными кадрами. Школа. Вуз. Работодатель". На форуме пройдут рабочие встречи большого духового общества России при участии представителей региональных отделений со всей страны.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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