Редкие фото из музея-заповедника Рахманинова представят на выставке в ГИМ

Старший научный сотрудник музея-заповедника "Ивановка" Ирина Вановская отметила, что посетители выставки узнают историю рахманиновских посадов в Тамбовской области

ТАСС, 13 ноября. Выставка редких семейных фотографий Сергея Рахманинова из собрания музея-заповедника композитора в Тамбовской области откроется 24 ноября в Государственном историческом музее (ГИМ). Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник музея-заповедника С. В. Рахманинова "Ивановка" Ирина Вановская.

"В Государственном историческом музее состоится показ передвижного выставочного проекта. Выставка подготовлена создателем музея-заповедника Александром Ермаковым к 150-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова", - рассказала Вановская.

По ее словам, проект объединил редкие фотографии семьи Рахманиновых, многие из них представлены публике впервые. Выставка оборудована QR-кодами, позволяющими зрителям путешествовать по страницам семейного альбома в сопровождении музыки, Рахманинов раскрывается как муж, отец, дедушка. Экспозиция знакомит с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика. Также посетители выставки узнают историю рахманиновских посадов в Тамбовской области.

Передвижная выставка сопровождается аудиогидом, который подготовили научные сотрудники "Ивановки" Максим Зубков и Светлана Лобанова. Экскурсию по выставочному проекту проведет научный сотрудник музея-заповедника Юлия Запяткина. Сочинения Рахманинова для голоса и фортепиано прозвучат в исполнении музыкантов из России и Китая - выступят лауреат международных конкурсов, оперная и концертно-камерная певица Екатерина Мишина (сопрано) и лауреат международных конкурсов Тинхун Ляо (фортепиано).

Ранее экспозиция побывала в медиацентре ТД "Библио-Глобус", Государственном музее-заповеднике "Царицыно", Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных и Московском международном Доме музыки. Показ в ГИМ станет заключительным для проекта.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.