Федор Бондарчук и Алена Бабенко сыграют в экранизации "Ганди молчал по субботам"

Режиссером экранизации пьесы Анастасии Букреевой станет дебютант Антон Зайцев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дебютант Антон Зайцев станет режиссером экранизации пьесы Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам". В фильме снимутся Федор Бондарчук, Алена Бабенко, Юрий Кузнецов, Влад Прохоров, Ирина Паутова и Дарья Екамасова, сообщили на очной защите игровых проектов режиссеров-дебютантов в Министерстве культуры России.

"Сценарий написан по пьесе Анастасии Букреевой, которая уже успешно идет во многих театрах, получила множество наград и признания публики. Это молодежное драмеди", - сказал режиссер фильма Антон Зайцев.

Проект уже был представлен киностудией "Ленфильм" на прошлогоднем питчинге Минкультуры, но тогда поддержку не получил. К нынешней защите у картины сменился режиссер, а также утвердился актерский состав. Главные роли исполнят Федор Бондарчук, Алена Бабенко, Юрий Кузнецов, Влад Прохоров, Ирина Паутова и Дарья Екамасова, следует из материалов презентации.

"Ганди молчал по субботам" расскажет об истории 16-летнего Матвея, чье вступление во взрослую жизнь совпадает с драматическими событиями в семье - разводом родителей. В качестве подросткового бунта он приводит домой бездомную девушку Лизу. Узнав историю ее жизни, герой решает помочь найти ее пропавшего сына", - добавил постановщик картины.

По словам продюсера Андрея Апостолова, "Ганди молчал по субботам" продолжает линию дебютных фильмов "Ленфильма" об отношении родителей и детей, которая началась с премьеры в августе на фестивале "Короче" картины "Летом асфальт теплый" режиссера Ирины Бас. "Ганди молчал по субботам" - это проблемное подростковое и очень нужное сейчас и всегда кино", - добавил он.

Экранизации и другие проекты

Всего экспертный совет рассмотрел на питчинге в понедельник 52 проекта режиссеров-дебютантов. Еще одной представленной экранизацией стала драма "Если долго идти навстречу" по мотивам рассказа Захара Прилепина "Лес". "С Захаром мы на связи уже давно. Когда я прочитал эту историю, то через несколько дней мы уже общались, был написан мой сценарий. Это достаточно простая история о том, как каждое лето отец с 11-летним сыном приезжают в деревенский дом в деревню Истцы, провести несколько дней лета и сплавиться вниз по реке. И такое, казалось бы, безобидное приключение оборачивается большой бедой и катастрофой. И уже выросший сын вспоминает своего ушедшего отца через призму всех этих событий", - сказал режиссер Алексей Троценко.

Киностудия "София" презентовала в Минкультуры проект экранизации одноименной повести Игоря Савельева "Бледный город". Впервые в качестве режиссера игрового полнометражного фильма выступит киновед и журналист Петр Шепотинник. "Сюжет фильма достаточно простой: это встречи, расставания, дорога. Причем дорога как образ. Может быть, самый главный образ в этой картине", - сказал он, представляя проект.

Режиссер Иван Твердовский выступит продюсером фильма с рабочим названием "Мальчик-птица" начинающего режиссера Савелия Осадчего. Художественным руководителем картины в жанре арт-мейнстрим стала киновед, продюсер и генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Главный герой фильма - молодой человек Ваня, чей голос не подвергся ломке и остался детским. Главный герой настолько стесняется своей особенности, что научился общаться с птицами. Снять "проклятье" помогает возникшая первая любовь. На исполнителей главных и второстепенных ролей создатели рассматривают актеров Станислава Кардашева, Ксению Трейстер, Яна Цапника и Тараса Епифанцева.

Создатели фильма "Холодно" просят у Министерства культуры 50 млн рублей на производство северной комедии про людей, "которые пытаются не замерзнуть, как снаружи, так и внутри". Фильм вырос из короткометражного дебюта режиссера Данилы Иванова, который был участником множества фестивалей, в том числе "Кинотавра". "Холодно" - это не только температурная особенность русского севера, но и состояние души человека, который неправильными жизненными ориентирами и погоней за рублем губит в себе все человеческое, теряет любовь и остается одинок", - сказал Иванов.

Художественным руководителем проекта выступил режиссер Николай Хомерики. Роли в "Холодно" исполнят Игорь Хрипунов, Лев Зулькарнаев, Александр Баширов, Валентина Мазунина. Съемки картины пройдут в Петрозаводске и Санкт-Петербурге. Фильм уже получил поддержку комитета по культуре Санкт-Петербурга, премьера запланирована на осень 2024 года.

Также на питчинге вновь была представлена одноименная экранизация пьесы Константина Костенко "Исчезнувший велосипедист". Это дебютная полнометражная работа театрального режиссера Юрия Муравицкого с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях, попавшая в 2022 году в резервные списки и не получившая госфинансирование. По словам продюсера Егора Одинцова, уже завершен основной блок в Екатеринбурге, создатели просят у Минкультуры выделить 17 млн рублей на пост-продакшен и анимацию при общей сумме бюджета в 60 млн.

"Исчезнувший велосипедист (задача по математике)" - последняя пьеса драматурга и сценариста Константина Костенко, написанная в 2016 году и опубликованная в 2018-м. Пьеса описывается как абсурдистский детектив. Его персонажи живут в учебнике по математике для пятого класса. Один из центральных героев, Пешеход, ежедневно встречается с Велосипедистом в пункте Ц. Однажды Велосипедист исчезает, и тогда к Пешеходу приходит Следователь, который расследует предположительно совершенное убийство.