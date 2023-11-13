Юношеский фестиваль казачьей культуры пройдет в Москве 17 ноября

В рамках мероприятия пройдет концерт с участием любительских творческих казачьих коллективов, будут организованы мастер-классы по вокальному, хореографическому исполнению и навыкам военного казачьего искусства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский юношеский фестиваль казачьей культуры пройдет в столице 17 ноября в концертном зале "Измайлово". Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"Московский юношеский фестиваль казачьей культуры проводится в целях сохранения и развития культурных традиций российского казачества, сотрудничества в области казачьей культуры, духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. 17 ноября в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля, прозвучат приветственные слова и выступит Московский казачий хор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдет концерт с участием любительских творческих казачьих коллективов и отдельных исполнителей из регионов Центрального федерального округа, будут организованы мастер-классы по вокальному, хореографическому исполнению и навыкам военного казачьего искусства. После завершения концертной программы для иногородних участников будут организованы экскурсии по Москве.

Кроме того, на протяжении всего дня для гостей фестиваля будет работать планшетная выставка, посвященная культуре и традициям казачества.

Организатором мероприятия выступает войсковое казачье общество "Центральное казачье войско" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.