13 ноября, 22:05

В Центральном доме литераторов в Москве состоится прощание с Ниной Садур

Отпевание писательницы пройдет в храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве 15 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с российской писательницей и драматургом Ниной Садур, умершей в воскресенье на 74-м году жизни, состоится во вторник в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщила дочь прозаика Екатерина Садур на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"14 ноября 2023 года в малом зале Центрального дома литераторов с 12:00 до 15:00 будет проходить церемония прощания с <...> Садур Ниной Николаевной", - написала дочь драматурга.

Она добавила, что отпевание писательницы состоится 15 ноября в храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве в 11:00, после божественной литургии. "Затем все желающие могут поехать на кладбище", - говорится в сообщении.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее пьес "Чудная баба". Спектакли по пьесам Садур ставили не только в России, но и за рубежом. Среди ее произведений - пьесы "Уличенная ласточка", "Группа товарищей", "Брат Чичиков", "Памяти Печорина", романы и повести "Юг", "Сад", "Немец". Садур также писала сценарии к фильмам и сериалам. 

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