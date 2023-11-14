14 ноября, 00:04

Пианистка Лисица выступила на вилле посла России в Италии

Она исполнила произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила с концертом на вилле Абамелек в Риме, в резиденции посла РФ в Италии. Среди гостей - послов, дипломатов, культурных и общественных деятелей - был искусствовед, замминистра культуры Витторио Сгарби, высоко оценивший талант исполнительницы.

Он сказал, что не опасается критики за посещение российского посольства. "За что можно критиковать, за то, что слушаешь русскую музыку в одном из лучших мировых исполнений. Абсурд", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В программе "Осеннего концерта", которым открывается цикл концертов на вилле Абамелек, прозвучали произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Лисица считается одним из лучших в мире исполнителей его сочинений, ее называют "королевой Рахманинова". Сам концерт приурочен к 150-летию со дня рождения композитора, которое отмечается в 2023 году целой серией мероприятий.

"Музыка и культуры - настоящие ценности, универсальные и объединяющие, которые остаются, несмотря на внешнеполитическую обстановку. Культура должна строить мосты, все слушали, слушают и будут слушать русских композиторов в исполнении российских музыкантов вне зависимости от мест - в Италии, в Крыму, в России, в Донбассе - везде", - сказал посол РФ Алексей Парамонов.

Он напомнил, что выступлениям Лисицы препятствовали за ее убеждения. Будучи уроженкой Киева, она никогда не поддерживала линию киевского режима на ущемление русскоговорящего населения Украины и публично поддержала СВО. В частности, несколько концертов отменили в Италии, хотя здесь ей удается выступать. "Это почти "секретные" концерты. Несколько дней назад выступали в Венеции, информацию об этом боялись распространять, чтобы не сорвалось", - поделилась пианистка. По ее признанию, каждый раз отмена приносит немало огорчения, но наиболее неприятно отношение со стороны некоторых коллег. "Я больше не поеду в те места и не буду выступать с оркестрами и дирижерами, которые промолчали, не заступились", - сказала Лисица. По ее словам, предложения продолжают поступать из Европы, но остается риск отмены в последний момент, поэтому она предпочитает выступать в России, где у нее уже достаточно плотный график. 

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