14 ноября, 02:33

Толстой заявил, что российских зрителей в 2024 году ожидает много новых фильмов

В их числе "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Воздух", отметил председатель совета Фонда кино

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следующий год обещает быть успешным в России с точки зрения кинопроката. Уже в I квартале ожидается несколько ярких премьер - "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Воздух", рассказал в интервью ТАСС советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

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"У нас очень оптимистичные прогнозы на I квартал 2024 года, так как к выходу готовится много картин. Фильмы будут выходить самые разные - "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", "Бременские музыканты", "Воздух". То есть будут и семейные картины, и артхаус, и зрительское кино. Думаю, они смогут привлечь внимание и показать хорошие сборы", - рассказал он.

По словам Толстого, не только I квартал, но и весь 2024 год ожидается успешным в сфере кино, так как отрасль восстановилась после пандемии, культуры отмены и ухода Голливуда.

"У нас на весь 2024 год позитивные ожидания. Я никакой угрозы для кинотеатров не вижу (речь про их закрытие - прим. ТАСС). К счастью, у нас начинает прослеживаться обнадеживающая, хоть пока и робкая, тенденции ряда продюсерских компаний ставить свои релизы на летний период, который считался довольно провальным всегда. Сейчас целый ряд фильмов, выход которых ожидается во время летних каникул. Дело в том, что, если сфера хочет выживать и развиваться, она приспосабливается к условиям. <…> Сейчас все видят, что фильмы производятся, причем достаточно качественные и разножанровые. Хотелось бы больше, и мы стремимся к этому", - сказал он. 

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РоссияТолстой, Владимир Ильич
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