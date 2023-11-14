14 ноября, 02:23

Московский художественный театр им. Чехова получил венесуэльскую премию

Премию имени Рафаэля Брисеньо за вклад в мировое театральное искусство принял посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 14 ноября /ТАСС/. Московский художественный театр имени А.П. Чехова (МХТ) получил в понедельник премию за вклад в мировое театральное искусство. Награду принял посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Символично, что премию имени Рафаэля Брисеньо за вклад в мировое театральное искусство вручают одному из ведущих театров России Московскому художественному театру имени А.П.Чехова в год 125-летия со дня его основания", - подчеркнул Мелик-Багдасаров в беседе с корреспондентом ТАСС. "Большая честь получить эту награду из рук министра культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегаса на ХIХ Международной книжной ярмарке Венесуэлы", - отметил российский дипломат.

"Вопреки любым попыткам отменить все русское, в Венесуэле ценят и любят и русский театр, и русскую литературу, и сегодня вместе с венесуэльским народом мы счастливы отпраздновать Национальный день театра!", - подчеркнул посол РФ.

"Мы искренне рады вниманию наших венесуэльских друзей, которое они проявляют к российской культуре, очень ценим этот жест солидарности" - сказал в своем видеовыступлении художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П.Чехова Константин Хабенский. Он пригласил венесуэльского зрителя посетить МХТ в Москве и выразил надежду на скорую встречу в Венесуэле. 

Теги:
ВенесуэлаРоссияХабенский, Константин Юрьевич
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