Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бюджет Фонда кино в 2024 году может составить 9,4 миллиарда рублей. В этом году он вышел порядка 6 миллиардов, сообщил в интервью ТАСС советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

"У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 миллиарда рублей. В этом году у нас вышло около 6 миллиардов", - сказал он.

Это позволит поддержать большее число российских картин в течение года.

По словам Толстого, Фонд кино стремится к тому, чтобы в российский прокат регулярно выходили новинки, но качество все равно приоритетнее количества. "Мы стремимся к тому, чтобы процесс выхода картин был достаточно равномерным в течение года, чтобы не образовывались лакуны, чтобы каждую неделю в российский прокат выходили самые разные фильмы. Но это не означает, что мы будем поддерживать слабые проекты", - отметил он.

Толстой также рассказал о планах по расширению Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Система позволяет анализировать успешность выхода в прокат картин, собирая информацию о кассовых сборах и количестве зрителей. "У нас есть планы по расширению системы ЕАИС. Ряд соседних стран выражает заинтересованность в ней, потому что такой прозрачной системы, которая дает реальную оценку, нигде нет", - сказал он.