14 ноября, 03:01,
обновлено 14 ноября, 03:02

Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бюджет Фонда кино в 2024 году может составить 9,4 миллиарда рублей. В этом году он вышел порядка 6 миллиардов, сообщил в интервью ТАСС советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

"У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 миллиарда рублей. В этом году у нас вышло около 6 миллиардов", - сказал он.

Это позволит поддержать большее число российских картин в течение года.

По словам Толстого, Фонд кино стремится к тому, чтобы в российский прокат регулярно выходили новинки, но качество все равно приоритетнее количества. "Мы стремимся к тому, чтобы процесс выхода картин был достаточно равномерным в течение года, чтобы не образовывались лакуны, чтобы каждую неделю в российский прокат выходили самые разные фильмы. Но это не означает, что мы будем поддерживать слабые проекты", - отметил он.

Толстой также рассказал о планах по расширению Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Система позволяет анализировать успешность выхода в прокат картин, собирая информацию о кассовых сборах и количестве зрителей. "У нас есть планы по расширению системы ЕАИС. Ряд соседних стран выражает заинтересованность в ней, потому что такой прозрачной системы, которая дает реальную оценку, нигде нет", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация