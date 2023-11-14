Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова отметила, что народный артист СССР продолжает лечение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице, состояние стабильно тяжелое. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Состояние - стабильно тяжелое", - отметила директор.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.