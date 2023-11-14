Фильм об исследователе Арсеньеве с Мироновым в главной роли выйдет в 2026 году

Также в "Арсеньеве" снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Арсеньев" о писателе, исследователе Дальнего Востока и путешественнике Владимире Арсеньеве планируют выпустить в 2026 году. Презентация состоялась на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры России.

"У нас фантастическая команда. Режиссер Дмитрий Киселев, с которым мы вместе уже работали над фильмом "Время первых", оператор Владимир Башта и художник Федор Савельев. Такой мощной командой мы уже приступили к съемкам, следующий весь год мы будем снимать. Надеемся, что в 2025 году у нас будет пост-продакшен и в 2026 году мы увидим эту картину" - сказал продюсер Александр Новин.

Главную роль в фильме исполнит Евгений Миронов. Также в "Арсеньеве" снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев.

"Байопик - это не самый популярный жанр, поэтому мы три года писали сценарий. Илья Тилькин и Александр Топурия - сценаристы. Три года, чтобы рассказать об этом человеке, об этом времени как можно интереснее. Это приключенческая история, потому что Арсеньев очень много ходил в походы", - сказал Миронов, представляя проект.

Ранее артист сообщал ТАСС, что съемки пройдут в Приморье, а также в Санкт-Петербурге. Киселев на презентации в Минкультуры рассказал, что для фильма в кинопарке "Москино" также воссоздадут исторические объекты Владивостока начала XX века и фрагмент Хабаровска того времени. Картина начнется с Русско-японской войны, также зрителя ожидают много экшн-сцен.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".