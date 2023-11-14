14 ноября, 08:57

Фильм об исследователе Арсеньеве с Мироновым в главной роли выйдет в 2026 году

Также в "Арсеньеве" снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Арсеньев" о писателе, исследователе Дальнего Востока и путешественнике Владимире Арсеньеве планируют выпустить в 2026 году. Презентация состоялась на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры России.

"У нас фантастическая команда. Режиссер Дмитрий Киселев, с которым мы вместе уже работали над фильмом "Время первых", оператор Владимир Башта и художник Федор Савельев. Такой мощной командой мы уже приступили к съемкам, следующий весь год мы будем снимать. Надеемся, что в 2025 году у нас будет пост-продакшен и в 2026 году мы увидим эту картину" - сказал продюсер Александр Новин.

Главную роль в фильме исполнит Евгений Миронов. Также в "Арсеньеве" снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев.

"Байопик - это не самый популярный жанр, поэтому мы три года писали сценарий. Илья Тилькин и Александр Топурия - сценаристы. Три года, чтобы рассказать об этом человеке, об этом времени как можно интереснее. Это приключенческая история, потому что Арсеньев очень много ходил в походы", - сказал Миронов, представляя проект.

Ранее артист сообщал ТАСС, что съемки пройдут в Приморье, а также в Санкт-Петербурге. Киселев на презентации в Минкультуры рассказал, что для фильма в кинопарке "Москино" также воссоздадут исторические объекты Владивостока начала XX века и фрагмент Хабаровска того времени. Картина начнется с Русско-японской войны, также зрителя ожидают много экшн-сцен.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были объединены в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация