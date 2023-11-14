14 ноября, 10:04
Международная выставка-форум "Россия"

Проект "Воронеж - родина Нового Года" планируют представить на ВДНХ в январе

По словам руководителя отдела развития проектного офиса по туризму ассоциации "Центральный федеральный округ" Данила Навоева, проект создали на основе информации Госархива о том, где был подписан указ о переходе России на новое летоисчисление

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Проект "Воронеж - родина Нового Года" планируют представить на ВДНХ на выставке-форуме "Россия" в день региона, который состоится 13 января. Об этом сказал в ходе пресс-конференции руководитель отдела развития проектного офиса по туризму ассоциации "Центральный федеральный округ" Данил Навоев.

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"Мы ведем переговоры с Министерством культуры Воронежской области по внедрению этого бренда в программу Дня Воронежской области на выставке "Россия", который пройдет 13 января в Москве на ВДНХ <...> Будем готовить инфотур для туристических операторов из соседних регионов и из Москвы, которые будут возить туристов в Воронеж <...> на новогодние праздники", - рассказал он.

20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования Нового Года с 1 сентября на 1 января, чтобы 1 января 1700 года украсить дома по образцам, выставленным в Гостином дворе. Навоев уточнил, что проект "Воронеж - родина Нового года" создан на основе информации, которую получили в Государственном архиве Российской Федерации по запросу о том, где указ был подписан Петром I. "И выяснилось, что в этом году [1699] Петр находился в Воронеже и уже ближе к январю поехал в Москву, а до этого был в азовских походах <...>, и имеется предположение, что именно в Воронеже Петру Алексеевичу пришла такая мысль, <...> и именно здесь он решил изменить летоисчисление и праздновать Новый год с 1 января", - рассказал Навоев.

Он также отметил, что в прошлом году Дед Мороз из Великого Устюга передал грамоту, свидетельствующую о том, что Воронеж является родиной Нового года. По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж во время строительства первого регулярного военного флота порядка 13 раз, провел в городе в общей сложности почти 500 дней. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копия которого в настоящее время находится у Адмиралтейской площади на берегу Воронежского водохранилища.

Директор муниципального туристско-информационного центра Воронежа Екатерина Шрамко уточнила, что в Воронеж на новогодние празднования планируются туры из Ростовской, Брянской, Калужской, Белгородской, Липецкой областей. Арт-директор парка детского и семейного отдыха НЕЛЖА.РУ Алексей Елецких добавил, что 18 ноября на родине Деда Мороза представят акцию "Посольство Воронежа в Великом Устюге", которую поддержали воронежские производители, в частности - собран большой гостинец из Черноземья с продукцией гастрономических брендов региона. 

Теги:
РоссияВоронежская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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