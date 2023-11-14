14 ноября, 11:18

Создатели фильма о священнике Васильеве хотят позвать на главную роль Александра Петрова

В кастинг-листе проекта также указаны актеры Стася Милославская, Андрей Мерзликин, Таисия Вилкова и Борис Каморзин

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Режиссер Антон Мегердичев снимет военную драму о протоирее Михаиле Васильеве, погибшем в 2022 году в зоне специальной военной операции на Украине. На главную роль создатели фильма "Первым по минному полю" рассматривают актера Александра Петрова.

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"У нас проект сложный, актуальный и посвящен он недавно ушедшему, погибшему военному священнику Михаилу Васильеву. Он известен как абсолютная легендарная личность, и тем ответственнее работа, которую мы хотим сделать. <...> Вопрос, в чистом виде это байопик или собирательный образ, является дискуссионным. И тот, и другой случай обладает как плюсами, так и минусами", - сказал Мегердичев на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры России.

Идею картины поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила сценаристка Елена Пискарева, которая знала Васильева лично. На роль священника создатели рассматривают актера Александра Петрова, в роли его жены - Стасю Милославскую. Также в кастинг-листе проекта указаны актеры Андрей Мерзликин, Таисия Вилкова и Борис Каморзин.

6 ноября 2022 года Васильев погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отец Михаил построил и возродил церкви Пророка Илии в Сокольниках (патриаршее подворье при штабе ВДВ), иконы Божией Матери "Благодатное Небо" - в Кубинке, Святой Троицы - в Омске, где он часто бывал на сборах и учениях РВСН.

Указом президента РФ Владимира Путина Васильеву было присвоено звание Героя России (посмертно) "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". Патриарх Кирилл наградил Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, "за жертвенное служение Церкви и Отечеству". Ранее протоиерей был награжден орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". 

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