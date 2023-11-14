Российских школьников познакомят с кинопроизводством Белоруссии

В киноэкспедиции они познакомятся с культурой и традициями городов и стран, сообщили в пресс-службе Киностудии им. М. Горького

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Кинокампус Горького" отправит в январе российских школьников в киноэкспедицию в Белоруссию, чтобы познакомить их с особенностями кинопроизводства в соседней республике. Об этом сообщили в пресс-службе Киностудии им. М. Горького со ссылкой на гендиректора Юлиану Слащеву.

"Киноэкспедиции от "Кинокампуса Горького" помогают школьникам определиться с выбором профессии и найти свое место в кино. В поездках ребята знакомятся с культурой и традициями различных городов и стран. И эти впечатления ложатся в основу их собственных фильмов. Уже состоялись киноэкспедиции на Камчатку, в Калининград, Казань, Северную Осетию и Сербию. Там школьники сняли короткометражные фильмы, которые могут пополнить портфолио начинающих сценаристов, актеров, операторов и режиссеров", - рассказала она.

В бесплатную поездку отправятся победители второго этапа конкурса международных киноэкспедиций от креативного пространства "Кинокампус Горького" при поддержке правительства Москвы. Со 2 по 9 января московские школьники посетят национальную киностудию "Беларусьфильм". Их также ждут мастер-классы по актерскому и операторскому искусствам, режиссуре. Участниками киноэкспедиции в Белоруссию могут стать дети 13-17 лет. До начала киноэкспедиции авторы лучших работ посетят онлайн-занятия по сценарному искусству от наставников и подготовятся к съемкам в республике.