Ливан и Мексика приняли участие в конкурсе "Моя Россия: музыкальное путешествие"

Среди них также дети из ЛНР и ДНР, Крыма, Белоруссии и других стран

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 760 участников приняли участие в международном конкурсе молодых музыкантов проекта "Моя Россия: музыкальное путешествие", среди них дети из ЛНР и ДНР, Крыма, Белоруссии, Мексики, Ливана и других стран. Об этом сообщила председатель жюри конкурса, телеведущая Оксана Федорова на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году в конкурсе приняли участие 763 участника из более чем 75 регионов России. В том числе принимали участие из ЛНР и ДНР, Крыма, Белоруссии, Мексики, Ливана, Казахстана, Азербайджана", - рассказала она.

По словам председателя жюри, общее количество финалистов конкурса составило 153, из них 59 стали обладателями призовых мест. "Все 153 финалиста получают право участвовать в концертах фонда", - отметила Федорова.

Участники соревновались в шести номинациях: "Академический вокал", Сольное инструментальное исполнительство. Клавишные инструменты", "Сольное инструментальное исполнительство. Духовые инструменты", "Сольное инструментальное исполнительство. Струнные инструменты", "Сольное инструментальное исполнительство. Народные инструменты", "Сольное инструментальное исполнительство. Ударные инструменты".

Финальное мероприятие конкурса - торжественная церемония награждения и гала-концерт, который состоится 24 ноября в Российском национальном музее музыки. "Сейчас формируем программу и список участников. Безусловно, мы дадим приоритет нашим победителям и тем, кто принял активное участие в нашей специальной номинации "Наследие Шаляпина" и "Наследие Рахманинова". Обладатели первого места получают нашу фирменную статуэтку "Моя Россия: музыкальное путешествие", - подытожила Федорова.