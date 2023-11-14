Алексей Учитель выступит продюсером экранизации "Семейного счастья" Льва Толстого

Презентация состоялась на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Продюсером нового фильма режиссера Стаси Венковой "Семейное счастье" по одноименному роману Льва Толстого выступит кинорежиссер Алексей Учитель. Презентация проекта состоялась на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры РФ.

"Мое знакомство со Стасей произошло на последнем Московском международном кинофестивале, в конкурсе нового российского кино была ее картина "Тайное влечение", которая в какой-то степени меня поразила своей откровенностью и эмоциональностью. <...> После этого мы встретились, и Стася предложила, на мой взгляд, очень интересную, с одной стороны, классическую идею, с другой стороны, оригинальное решение сценария. Это "Семейное счастье" Льва Толстого, ни разу это произведение не экранизировалось, был только спектакль Петра Наумовича Фоменко", - рассказал Учитель.

По сюжету 17-летняя девушка Маша влюбляется в своего 35-летнего опекуна Сергея Михайловича, друга ее покойного отца. Они венчаются, и в браке у них рождаются двое детей. Венкова отметила, что действие картины происходит в XIX веке, но при этом ее герои - современные и живые люди, а их вопросы "напрямую совпадают с вопросами наших современников". По словам режиссера, работа над сценарием продолжается уже несколько лет.

В числе претендентов на роли Маши и Сергея Михайловича Ксения Трейстер и Максим Матвеев. Съемки пройдут в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области.

Также на поддержку Министерства культуры претендуют три полнометражных игровых проекта Продюсерского центра Киностудии им. М.Горького. Среди них драматическое роуд-муви "Никогда не поздно" с Сергеем Лавыгиным в главной роли, комедия "Директор Паша" и костюмная авантюрная комедия на тему феминизма "Касса невест". Главные роли в этом проекте могут сыграть Ирина Горбачева и Тихон Жизневский. Создатели позиционируют "Кассу невест" как первый ромком про XX век в России.