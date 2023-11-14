14 ноября, 12:00

Музей-дачу Пушкина откроют после реставрации в мае 2024 года

Мероприятие приурочено к 225-летию поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мемориальный музей-дачу А. С. Пушкина, где были написаны "Сказка о царе Салтане" и "Письмо Онегина к Татьяне", откроют после реставрации в мае 2024 года, к 225-летию поэта. Об этом рассказал корреспондент ТАСС директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

"Деревянная дача Китаевой в Царском селе, где Пушкин провел с Натальей Николаевной самое счастливое лето, свое первое лето в семейной жизни, давно нуждалась в реставрации. Сейчас работы идут, и я рад сообщить, что к 6 июня она уже будет в полном блеске. А вообще, работу планируется сдать даже раньше - где-то в мае все должно быть готово", - сказал Некрасов.

Пушкин снимал восемь комнат в доме, принадлежавшем А. К. Китаевой, и с мая по октябрь 1831 года прожил здесь с женой. Воссозданные по воспоминаниям современников интерьеры комнат, а также представленные в экспозиции музея материалы рассказывают о жизни и творчестве поэта этого периода. Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина был открыт в 1958 году.

Некрасов добавил, что музей также откроет накануне свой региональный центр в Москве. "Наш региональный центр откроется в Москве, в той самой библиотеке имени Пушкина, которую в 1900 году создала и была попечительницей старшая дочка Пушкина, Мария Александровна. Думаю, что сможем запустить его до юбилея", - отметил он.

О праздновании юбилея Пушкина

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе. 

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