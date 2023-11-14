Два музея в Петербурге представят около 150 редких экспонатов к 225-летию Пушкина

Выставки получат названия "Поэт и царь" и "Год Пушкина в Доме русского зарубежья"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 150 редких экспонатов представят на выставке к 225-летию Пушкина Всероссийский музей имени великого русского поэта, а также Государственный музей-заповедник "Царское Село". Как рассказал журналистам директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов, многие из представленных экспонатов посетители увидят впервые.

"Очень важным мероприятием в программе празднования 225-летия Пушкина для нас является совместная выставка с Государственным музеем-заповедником "Царское село", которая называется "Поэт и царь". Сравнительно недавно Минкультуры подтвердило, что обеспечит и профинансирует работу этой выставки. Мы представим около 150 экспонатов от двух музеев - многие из них люди увидят впервые, я надеюсь это будет откровение", - сказал Некрасов.

Он также отметил, что всего в рамках юбилейной программы планируется 34 выставки, из них только 20 на территории музея, остальные стартуют в регионах. Впервые в праздничной программе примет участие Дом русского зарубежья.

"Со Всероссийским музеем Пушкина мы будем сотрудничать впервые. Проект у нас будет называться "Год Пушкина в Доме русского зарубежья". У нас будет три главных мероприятия - форум "Литература русского зарубежья - прошлое и настоящие", круглый стол с участием пушкинистов и переводчиков из разных стран, а также выставка, посвященная "Пушкину в эмиграции", - поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС заведующая отделом культуры Дома русского зарубежья, доктор филологических наук Татьяна Марченко.

По ее словам, выставка откроется 19 октября и будет посвящена отношению к творчеству Пушкина среди русских эмигрантов. Посетители смогут увидеть предметы, документы и автографы друзей-лицеистов Пушкина, а также письма о нем разных времен. Кроме того, как сообщила ТАСС директор Художественного музея "Арт-Донбасс" Екатерина Калиниченко, к юбилею великого поэта в ДНР планируют создать посвященный ему сборник с произведениями местных художников и поэтов.

"Всероссийский музей Пушкина - это первый музей в России, который еще в 2016 году поддержал Художественный музей "Арт-Донбасс" тогда еще непризнанной Донецкой республики. К юбилею мы хотим издать сборник "Современные поэты и художники Донбасса о Пушкине". Произведения пишут члены союза художников ДНР, их картины будут дополнены работами донецких писателей и поэтов", - поделилась она.

О праздновании юбилея Пушкина

Президент России Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А.С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.