14 ноября, 13:17

В Забайкалье начал работать культурный центр "Традиция" Захара Прилепина

Как уточнили в правительстве региона, проект создали для выявления, поддержки и популяризации культурных продуктов, направленных на поддержку СВО, и их авторов, поддержавших свою страну

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральный проект патриотизации культуры - культурный центр "Традиция", создателем которого является писатель Захар Прилепин, начал работать в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Забайкальском крае начал свою работу федеральный проект патриотизации культуры - культурный центр "Традиция". Основная цель проекта - выявление, поддержка и популяризация культурных продуктов, направленных на поддержку СВО, и их авторов, поддержавших свою страну. Создателем проекта является писатель, подполковник Росгвардии, политический деятель Захар Прилепин", - говорится в сообщении.

В рамках проекта с 13 по 17 ноября в Чите на базе Забайкальской краевой библиотеки имени Александра Пушкина работает литературный клуб. Здесь под руководством члена Союза российских писателей Владимира Безденежных выступают с лекциями российские поэты и писатели. Основная цель клуба - помочь молодым талантливым литераторам повысить свое профессиональное мастерство.

В ближайшее время запланирована организация художественной мастерской, патриотической выставки "Свои" и концерта Z-поэтов. В начале 2024 года также пройдет творческий акселератор для отбора талантливых деятелей культуры и искусств. На этом мероприятии культурному центру "Традиция" в Чите присвоят отдельное имя. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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