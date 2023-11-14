В Петербурге открыли выставку "Островский" Музея истории российской литературы

Организаторами совместно выступили Министерство культуры РФ и Комитет по культуре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Выставка "Александр Островский, к 200-летию со дня рождения" Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля открылась в Петербурге. Экспозиция развернута в Театральном музее, рядом с площадью Островского и Александринским театром, где пьесы классика драматургии в разные десятилетия составляли значительную часть репертуара.

"Для выставки выбраны ранние и наиболее известные пьесы Александра Островского. Для нас важны были его многочисленные и разнообразные связи с литературным процессом его времени", - сказал на открытии выставки заведующий отделом Государственного музея истории российской литературы Эрнест Орлов. Он отметил, что Петербург - особый адрес этой передвижной экспозиции, поскольку в этом городе многое связано с творчеством великого драматурга.

Выставка рассказывает о важнейших для осмысления творческого наследия классика произведениях, созданных для театра: от впервые опубликованной пьесы "Картина семейной жизни" (1847) до драмы "Без вины виноватые" (1884). Изобразительный ряд включает иллюстрации к драматическим произведениям, фотографии сцен из семи спектаклей, портреты известных актеров в ролях из пьес Островского, дополненные впечатлениями современников о премьерах, отзывами литераторов и театральных критиков. Присутствуют также карикатуры на писателя, которого при жизни далеко не все воспринимали как классика и создателя русского репертуарного театра. Выставка предварила проведение круглого стола, посвященного творческому наследию автора 47 оригинальных пьес.

Экспозиция проходит в рамках выставочно-просветительского проекта, посвященного празднованию юбилея Островского. Организаторами совместно выступили Министерство культуры РФ и Комитет по культуре Санкт-Петербурга.